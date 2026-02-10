Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie

Companiile de curierat și furnizorii de servicii poștale au obligația ca până la data de 25 februarie 2026 să declare la ANAF coletele provenite din afara Uniunii Europene, livrate în luna ianuarie, pentru care a fost percepută taxa logistică de 25 de lei, precum și să vireze aceste taxe la bugetul de stat, potrivit Ordinului nr. 164/2026 al președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial pe 4 februarie.

Actul normativ stabilește modul în care trebuie raportate aceste trimiteri, după ce Legea nr. 239/2025 a introdus, de la 1 ianuarie 2026, taxa logistică aplicabilă coletelor cu valoare comercială sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene.

Ce este taxa logistică și când se aplică

Taxa de 25 de lei se aplică expedierilor care au locul de începere al livrării în afara Uniunii Europene și sunt livrate către destinatari din România, indiferent de statul membru în care bunurile au fost puse în liberă circulație.

Măsura vizează în special comenzile realizate de consumatori de pe platforme online din țări terțe, în contextul creșterii accelerate a volumului de colete extracomunitare.

Nu sunt vizate coletele care nu ajung la destinatarul final din România.

De asemenea, în cazul retururilor efectuate de consumatori, taxa logistică nu se rambursează, aceasta fiind asociată operațiunilor de procesare și gestionare a livrării.

Deși obligația de plată poate reveni furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea, legislația stabilește că furnizorii de servicii poștale sunt cei care colectează efectiv taxa, o declară și o virează la bugetul de stat.

Ce trebuie să raporteze firmele de curierat

Potrivit Ordinului ANAF, raportarea se realizează lunar prin formularul 395, depus electronic.

Operatorii trebuie să declare:

numărul total al coletelor extracomunitare livrate în perioada de raportare;

numărul coletelor însoțite de informații din declarația de origine (H7);

numărul coletelor pentru care a fost percepută taxa logistică;

informații privind documentele de transport și vânzătorii implicați în lanțul comercial.

Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului, iar în același termen trebuie virate și sumele colectate.

Operatorii au, totodată, obligația de a identifica coletele taxabile prin sisteme proprii de trasabilitate și de a păstra evidențele aferente timp de cinci ani.

Ce înseamnă măsura pentru consumatori

Pentru cetățeni, procedura nu introduce obligații administrative directe.

Taxa este percepută de regulă de operatorul de curierat la livrare sau este inclusă în costurile afișate de platforma online ori de vânzător. Consumatorii nu trebuie să depună declarații fiscale în legătură cu această taxă.

Autoritățile susțin că măsura urmărește o mai bună gestionare a fluxurilor de bunuri provenite din afara Uniunii Europene și o colectare mai eficientă a taxelor aferente importurilor de valoare redusă.

În data de 3 februarie 2026, Ministerul Finanțelor a venit cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public conform cărora taxa ar fi dus la relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE.

Astfel că, în ianuarie 2026, prima lună de aplicare a taxei, au fost livrate 713.083 colete extracomunitare, de aproximativ 15 ori mai multe decât în ianuarie 2025 și la un nivel similar cu cel din august 2025.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste cifre contrazic ideea relocării fluxurilor logistice și a pierderilor fiscale.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”

Amenzi și răspundere penală pentru nerespectarea obligațiilor

Nerespectarea obligațiilor de colectare, declarare și virare a taxei logistice poate atrage sancțiuni potrivit legislației fiscale aplicabile.

Astfel, companiile care nu respectă obligațiile de raportare pot fi sancționate contravențional, iar în situația în care taxa este colectată, dar nu este virată la bugetul de stat în termenul legal, fapta poate atrage răspunderea penală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală și legislației penale în materie.

Termenul din februarie 2026 reprezintă prima raportare efectivă după intrarea în vigoare a taxei logistice, urmând ca impactul economic al noii măsuri să poată fi evaluat în perioada următoare, în funcție de evoluția volumului de colete și de gradul de conformare al operatorilor poștali.

Editor : A.D.