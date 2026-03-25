Video Scumpirile la carburanți, în centrul disputelor din Guvern. Expert în energie: „reducerea accizelor ar fi soluția simplă și eficientă”

Data publicării:
Carburanți
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: JEFF PACHOUD / AFP / Profimedia
Din articol
Impact limitat al ordonanței: scăderi de aproximativ 50 de bani Tensiuni înaintea ședinței Consiliului Național Tripartit

Reducerea accizelor ar fi cea mai eficientă măsură pentru scăderea prețurilor la carburanți, iar efectele s-ar vedea imediat la pompă, susține expertul în energie Eugenia Gusilov, într-o intervenție la Digi24. În opinia sa, măsurile analizate în prezent de Guvern, precum plafonarea adausului comercial, sunt limitate și ar reduce prețurile cu doar aproximativ 50 de bani pe litru.

Potrivit expertului, o reducere cu 50% a accizelor ar duce benzina de la aproximativ 9 lei pe litru la 7,5 lei, iar motorina de la 10 lei la circa 8,6 lei.

„Cea mai simplă măsură de contracarare a creșterilor la pompă ar fi reducerea accizei cu 50%”, a explicat expertul.

Aceasta a atras atenția că actuala abordare nu este echitabilă și pune presiune în principal pe companii: „Nu este echitabil ca doar companiile să suporte efortul, iar din partea statului să nu se taie nimic”, subliniind că măsurile ar trebui aplicate simultan, nu etapizat.

În același timp, Gusilov consideră că ideea de a reduce procentul de biocarburanți pentru a tempera prețurile este problematică și ar putea intra în conflict cu legislația europeană.

„Preferăm să scădem această cerință, în loc să avem o măsură curată și simplă, cum este reducerea accizei”, a explicat aceasta.

Impact limitat al ordonanței: scăderi de aproximativ 50 de bani

În forma analizată, ordonanța privind plafonarea adausului comercial ar avea un impact redus asupra prețurilor finale, spune expertul: „Estimările inițiale sunt în jur de 50 de bani. Nu ar fi o scădere atât de importantă”.

Ea a explicat că efectele diferă în funcție de structura companiilor din piață, unele fiind integrate pe verticală, de la extracție până la distribuție, în timp ce altele cumpără carburanții și au costuri diferite.

Nivelul de 10 lei pe litru la motorină reprezintă un prag critic care a determinat reacția autorităților, potrivit expertului: „Acest nivel de preț declanșează, în realitate, instituirea unei situații de criză energetică”.

Reducerea accizelor ar avea însă un impact asupra bugetului de stat, dar ar putea fi compensată prin reforme.

„Ar trebui să folosim această criză ca oportunitate pentru a reforma companiile de stat, unde există pierderi de zeci de ani”, a declarat Gusilov.

Tensiuni înaintea ședinței Consiliului Național Tripartit

Declarațiile vin în contextul unor neînțelegeri între Guvern, sindicate și patronate pe marginea ordonanței privind carburanții.

Ședința Consiliului Național Tripartit, programată pentru ora 11:00, este contestată de sindicate, care acuză că a fost convocată în grabă și spun că aveau deja o întâlnire stabilită cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Patronatele au anunțat că vor merge la Palatul Victoria, în timp ce proiectul de ordonanță a fost modificat de mai multe ori și nu a fost încă adoptat de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ia în calcul reducerea accizelor, însă doar ca „plan 2”, în funcție de evoluția situației din perioada următoare.

