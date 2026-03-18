Live TV

Cum a devenit conflictul din Iran un război economic global. Axios: „Când SUA strănută, omenirea face gripă”

Data publicării:
Iranian oil production on economic graph. Oil industry with iran flag on financial graph
China ar putea beneficia pe termen lung de criza petrolului generată de conflictul din Iran.
Din articol
Efectele războiului din Iran se extind rapid în economie, determinând guvernele să introducă măsuri de urgență pentru energie și consum, pe fondul blocajelor din Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei analize Axios, care arată cum perturbarea uneia dintre principalele rute ale petrolului mondial se transmite în lanț la nivel global.

Țări din întreaga Asie de Sud introduc măsuri de urgență precum raționalizarea energiei, închiderea universităților, reducerea săptămânii de lucru și chiar modificarea modului în care funcționează crematoriile, pentru a face față efectelor războiului din Iran.

Războiul duce la creșterea prețurilor la gaze pentru americani și creează probleme politice interne pentru președintele Donald Trump, dar generează și o criză mai profundă în alte părți ale lumii, pe care guvernele și companiile încearcă să o gestioneze, scrie pubicația.

Citește și „Mai rău decât în 2022”. Cum riscă războiul din Orientul Mijlociu să ducă lumea către o criză alimentară fără precedent 

Este cel mai recent șoc economic global într-un deceniu turbulent: anii 2020 au adus o pandemie, invazia Rusiei în Ucraina și inflația rezultată, iar mai recent tarifele „Liberation Day” ale lui Trump, care au zguduit piețele și au panicat unele țări.

Legile cererii și ofertei fac situația destul de clară: 20% din petrolul și alte produse energetice ale lumii trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar Iranul a blocat practic traficul. Când oferta scade brusc și cererea nu se schimbă, prețurile cresc și apar penurii.

Guvernele încearcă să gestioneze atât oferta (folosind rezervele de petrol sau limitând exporturile), cât și cererea prin controlul prețurilor, restricții privind programul de lucru și chiar închiderea unor afaceri pentru a economisi energie.

Perturbarea nu privește doar petrolul. Alte produse esențiale trec prin strâmtoare, inclusiv motorina, combustibilul pentru avioane și gazul petrolier lichefiat, folosit pentru încălzire și gătit. Potrivit datelor, peste 80% din petrolul și produsele petroliere care au trecut prin strâmtoare în 2024 au mers către Asia.

Până la sfârșitul acestei săptămâni, „ne așteptăm ca reducerea ofertei de țiței să ajungă la aproape 12 milioane de barili pe zi, ceea ce va face deficitul foarte vizibil pe piețele fizice”, au scris analiștii JPMorgan într-o notă săptămâna trecută.

Singura modalitate prin care piețele pot face față acestui deficit este o „reducere comparabilă a consumului”. Iată câteva dintre măsurile luate deja în state Asia:

  • Bangladesh a închis universitățile publice și private.
  • Coreea de Sud a plafonat prețurile la gaze pentru prima dată în aproape trei decenii.
  • Thailanda încurajează munca de acasă.
  • Unele administrații locale din Filipine au cerut funcționarilor să lucreze patru zile pe săptămână.

Pakistanul a închis școlile, a introdus o săptămână de lucru de patru zile pentru unele instituții publice și a majorat prețurile la gaze, potrivit Financial Times.

India se confruntă deja cu penurii și acumulări speculative de stocuri. „Cea mai populată țară din lume este plină de relatări despre stocare excesivă, furt și speculă, pe măsură ce cetățenii încearcă să-și asigure rezerve de butelii de gaz petrolier lichefiat tot mai rare”, relatează Financial Times.

Hoteluri din Mumbai se închid. „Este ca un al doilea lockdown COVID-19 pentru noi”, a declarat pentru Indian Express președintele unui lanț de restaurante. Orașul Pune, din India, a suspendat temporar incinerările pe bază de gaz din cauza restricțiilor privind utilizarea gazului petrolier lichefiat, cerând utilizarea lemnului sau a electricității.

Deși impactul este cel mai puternic în Asia, și Europa se confruntă cu perspectiva creșterii prețurilor la gaze, ceea ce ar duce la majorarea costurilor energiei electrice. Uniunea Europeană ia în calcul plafonarea prețurilor la gaze și alte măsuri.

„Suntem victimele unui război pe care nu l-am ales”, a declarat săptămâna trecută președintele Filipinelor, Ferdinand R. Marcos Jr.

Japonia a început în această săptămână cea mai mare eliberare de petrol din rezervele sale naționale și a plafonat efectiv prețurile. China însă ar putea beneficia pe termen lung de această criză. Are rezerve mari de petrol și poate trece la utilizarea cărbunelui pentru o parte din producție. Prețurile ridicate ale petrolului vor favoriza, în același timp, industria energiei regenerabile din China.

Citește și Trump a găsit un nou motiv pentru care a atacat Iranul: ar fi izbucnit al Treilea Război Mondial, unul nuclear

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Digi Sport
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oil barrels with Iran flag symbolizing energy production and geopolitics
Cum afectează războiul anti-Iran securitatea energetică a Chinei. Adevăratul test pentru Bejing: momentul când va pune presiune pe SUA
Ruine Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
Vladimir Putin dă mâna cu un soldat rus
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
iran- razboi sua-israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Iranul a confirmat moartea liderului său politic de facto. Demisie la nivel înalt în SUA
Ali Larijani
Iranul confirmă moartea lui Ali Larijani, şeful Consiliului de Securitate
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețuri ridicate la pompă, Consiliul Concurenței nu vede nimic...
volodimir zelenski la birou
Zelenski: Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri în masă...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește joi cu șeful NATO Mark Rutte la Bruxelles...
Ultimele știri
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji singuri
„Ultimul glonț pentru democrație”: De ce nu reușește cancelarul Friedrich Merz să oprească ascensiunea extremei drepte în Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Prostituție pe fundație. Cât costa ”cocktailul” fetițelor din rețeaua de proxenetism a actorului Vlad...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
Adevărul
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe...
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Newsweek
Țara din Europa unde să te retragi la pensie. Peisaje de vis, temperatură moderată, prețuri mici
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026