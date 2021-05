Daniel Dines, fondatorul UiPath, discuții cu Nazare pentru înființarea unui centru de excelență la ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, după o întâlnire cu Daniel Dines, fondatorul UiPath, primul unicorn românesc, că a discutat cu acesta despre un centru de excelență în tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care să fie creat în Ministerul Finanțelor.

„Am avut o întâlnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn românesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listării la bursa din New York.

În cadrul întrevederii, am discutat despre potențialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera inițiativele de digitalizare derulate în cadrul Ministerului de Finanțe. Totodată, am identificat o bună oportunitate de colaborare prin crearea și operaționalizarea unui centru de excelență RPA în cadrul ministerului.

Un astfel de centru de excelență ar reprezenta o inovație pentru administrația publică românească, oferind un impuls care să accelereze procesul de digitalizare pe care l-am început deja la nivelul administrației fiscale”, a declarat ministrul Nazare.

