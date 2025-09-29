Dragoș Pîslaru anunță gradul de absorbție a fondurilor europene la care a ajuns România: „Peste media UE”. Plan pentru Start-Up Nation

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că, la final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, arătând că este un pas bun, dar „nu un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei”, mai spune ministrul. Pîslaru anunţă că programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni.

„Banii europeni sunt o uriaşă oportunitate pentru România. La final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. E un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei”, spune ministrul pe Facebook Dragoş Pîslaru precizează că „pentru mediul privat, a alocat aproximativ 20% din PNRR - adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri”. „Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă ştim că întârzierile din programul de digitalizare au testat răbdarea antreprenorilor. Am promis şi livrăm: până la final de an, toate proiectele blocate vor fi deblocate printr-un efort comun MIPE - bănci partenere. Unele programe nu au funcţionat cum ne-am fi dorit, îmsă banii nu s-au pierdut. I-am realocat altor priorităţi, iar lecţia învăţată este clară: sprijinul trebuie oferit prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice. În schimb, instrumentele financiare au adus rezultate reale: peste 2.000 de IMM-uri au accesat credite cu dobânzi reduse; fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu efecte pentru următorul deceniu”, explică ministrul Investiţiilor.

Dragoş Pîslaru menţionează că o piesă centrală în acest nou model este Banca de Investiţii şi Dezvoltare, consolidată şi capitalizată cu fonduri europene, care „devine motorul finanţărilor rapide, cu granturi de până la 40%, credite ieftine şi soluţii moderne pentru firmele româneşti”. „În aceeaşi logică, programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni, cu accent pe sustenabilitate şi competitivitate. Iar pentru transparenţă: vom publica o hartă interactivă cu toate proiectele finanţate, prin PNRR şi politica de coeziune. Oricine – cetăţeni, jurnalişti, societate civilă – va putea vedea unde merg banii şi ce rezultate aduc ei”, mai spune Pîslaru. „Cred cu tărie într-o schimbare de paradigmă: de la logica banilor „gratis” la o finanţare competitivă, transparentă şi sustenabilă, care oferă oxigen pentru IMM-uri şi şanse reale pentru economia românească”, afirmă ministrul.

Editor : C.A.