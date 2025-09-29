Dragoș Pîslaru anunță gradul de absorbție a fondurilor europene la care a ajuns România: „Peste media UE”. Plan pentru Start-Up Nation
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că, la final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, arătând că este un pas bun, dar „nu un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei”, mai spune ministrul. Pîslaru anunţă că programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni.
„Banii europeni sunt o uriaşă oportunitate pentru România. La final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. E un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei”, spune ministrul pe Facebook
„Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă ştim că întârzierile din programul de digitalizare au testat răbdarea antreprenorilor. Am promis şi livrăm: până la final de an, toate proiectele blocate vor fi deblocate printr-un efort comun MIPE - bănci partenere. Unele programe nu au funcţionat cum ne-am fi dorit, îmsă banii nu s-au pierdut. I-am realocat altor priorităţi, iar lecţia învăţată este clară: sprijinul trebuie oferit prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice. În schimb, instrumentele financiare au adus rezultate reale: peste 2.000 de IMM-uri au accesat credite cu dobânzi reduse; fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu efecte pentru următorul deceniu”, explică ministrul Investiţiilor.
Dragoş Pîslaru menţionează că o piesă centrală în acest nou model este Banca de Investiţii şi Dezvoltare, consolidată şi capitalizată cu fonduri europene, care „devine motorul finanţărilor rapide, cu granturi de până la 40%, credite ieftine şi soluţii moderne pentru firmele româneşti”.
„În aceeaşi logică, programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni, cu accent pe sustenabilitate şi competitivitate. Iar pentru transparenţă: vom publica o hartă interactivă cu toate proiectele finanţate, prin PNRR şi politica de coeziune. Oricine – cetăţeni, jurnalişti, societate civilă – va putea vedea unde merg banii şi ce rezultate aduc ei”, mai spune Pîslaru.
„Cred cu tărie într-o schimbare de paradigmă: de la logica banilor „gratis” la o finanţare competitivă, transparentă şi sustenabilă, care oferă oxigen pentru IMM-uri şi şanse reale pentru economia românească”, afirmă ministrul.