Economia României, creștere modestă în primele 3 luni din 2025. Estimările nu sunt optimiste, iar fondurile europene sunt astfel vitale

Economia României a bătut pasul pe loc în primele 3 luni din acest an. Potrivit Institutului Național de Statistică, Produsul Intern Brut a crescut cu doar 0,2% față de același trimestru din 2024. Contextul economic internațional reprezintă un factor negativ care se adaugă la aceste îngrijorări. De asemenea, cifrele sunt publicate după un an an și jumătate în care România organizează alegeri. Deși necesare pentru temperarea deficitului, viitoarele măsuri fiscale ar putea frâna și mai mult creșterea economică, spun economiștii.

Economia României a bătut pasul pe loc în primele 3 luni față de precedentele trei luni, dar a crescut ușor, cu doar 0,2% față de aceeași perioadă din 2024. Evoluția din primele trei luni ale anului a fost cu mult sub așteptările economiștilor din bănci. Un sondaj Bloomberg estima o creștere de 0,9%, care era oricum prudentă. Rezultatul a fost extrem de slab.

Contextul internațional nu ne ajută. Germania, principalul partener economic al Romaniei, nu mai crește, ba chiar se contractă ușor. Se estimează ca va avea și în 2025 un nou an de scădere economică, al trei-lea la rând.

Avem incertitudini legate de tarifele pe care vrea să le aplice administrația Trump. Iar, pe plan local, nu ne ajută deloc faptul că suntem într-un context electoral de mai bine un an și jumătate, spun economiștii. Nu ajută nici agitația de pe scena politică, nici faptul că nu este sigur pe ce cale va apuca România dupa alegerile din 18 mai și nici dezastrul din buget, lăsat moștenire de guvernul Ciolacu, care trebuie îndreptat repede, spun economiștii, atât prin reducerea de cheltuieli publice, cât si prin creșterea unor taxe, fară a ști exact cifrele.

După primele 4 luni, deficitul se apropie de 3%, potrivit Profit.ro. În acest ritm, vom încheia anul cu un deficit similar cu cel de anul trecut, de 8-9% din PIB, în condițiile în care trebuie redus la 7%.

Toate aceste incertitudini îi fac atât pe investitori cât și pe românii de rând mai prudenți. Decizii de investiții sunt amânate, consumul suferă, în economie intră mai puțini bani.

Deși necesare pentru temperarea deficitului, viitoarele măsuri fiscale, adică creșteri de taxe, ar putea frâna și mai mult creșterea economică, care oricum aproape că stă pe loc.

Economistii se așteaptă la o stagnare a economiei românești în acest an sau la o creștere mică. Estimările, atât ale băncilor, cât și ale marilor instituții financiare, sunt pentru un avans al economiei între 1,2% și 1,9%, dar cel mai probabil vor fi ajustate.

Creșterea economică așteptată de Guvern pentru 2025, de 2,5%, este imposibil de atins, spun economiștii. În acest context, absorbția zecilor de miliarde de euro pe care Bruxelles-ul ni le pune la dispoziție este vitală.

