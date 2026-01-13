Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, în direct la Digi24, că după expirarea plafonării prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie, nu ar trebui să existe creșteri, dar a subliniat că va exista un mecanism de protecție, dacă, dintr-un motiv extern, independent de România, prețul va crește.

Bogdan Ivan a afirmat că la acest moment există două scenarii în ceea ce privește plafonarea prețului la gaze.

„Acum știu din timp că la 1 aprilie expiră plafonarea la gaze naturale. Încă din septembrie am făcut mai multe întâlniri tehnice pentru a evita o creștere a prețului în condiții de piață, de la 1 aprilie. Astăzi, la modul în care am făcut aceste setări împreună cu piața, nu ar trebui să existe creșteri ale prețului și sunt aproape convins că nu vom fi în acest scenariu, prin tot ceea ce am făcut”, a spus ministrul Energiei.

„Luăm în calcul, și acum lucrez împreună cu colegii mei din minister, un mecanism de protejare a consumatorilor vulnerabili pentru perioada sezonului rece, consumatorii de gaze, similar cu cel de la energia electrică”, a completat Ivan.

Pe de altă parte, în cazul în care, din motive care sunt independente de România - din cauza pieței internaționale, a anumitor conflicte, la nivel regional și internațional - ar putea să fie o creștere a prețului gazelor, „atunci luăm în calcul eliminarea într-o formă graduală, pe timp de un an, a acestui plafon. Doar în cazul în care e ceva care vine într-un context internațional. Astăzi, pe datele pe care le am, nu va fi cazul, că noi ne-am făcut organizarea în așa fel încât să nu crească prețul la gaze din aprilie”, a explicat Bogdan Ivan.

„Poate să fie bombardată o infrastructură din altă țară, care e magistrală principală, care pune presiune pe toată regiunea. N-am cum să anticipez lucrurile astea, dar și în această situație suntem pregătiți cu un scenariu care să nu aibă un impact agresiv asupra oamenilor și să mergem până în 2027 cu o formă de protecție a consumatorului casnic și a companiilor din România”, a conchis ministrul Energiei.

Editor : Ș.R.