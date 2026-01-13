Live TV

Exclusiv Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie. În ce scenariu se ia în calcul eliminarea graduală a plafonului

Data publicării:
gaze aprinse la aragaz
Foto: GettyImages

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, în direct la Digi24, că după expirarea plafonării prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie, nu ar trebui să existe creșteri, dar a subliniat că va exista un mecanism de protecție, dacă, dintr-un motiv extern, independent de România, prețul va crește.

Bogdan Ivan a afirmat că la acest moment există două scenarii în ceea ce privește plafonarea prețului la gaze.

„Acum știu din timp că la 1 aprilie expiră plafonarea la gaze naturale. Încă din septembrie am făcut mai multe întâlniri tehnice pentru a evita o creștere a prețului în condiții de piață, de la 1 aprilie. Astăzi, la modul în care am făcut aceste setări împreună cu piața, nu ar trebui să existe creșteri ale prețului și sunt aproape convins că nu vom fi în acest scenariu, prin tot ceea ce am făcut”, a spus ministrul Energiei.

„Luăm în calcul, și acum lucrez împreună cu colegii mei din minister, un mecanism de protejare a consumatorilor vulnerabili pentru perioada sezonului rece, consumatorii de gaze, similar cu cel de la energia electrică”, a completat Ivan.

Pe de altă parte, în cazul în care, din motive care sunt independente de România - din cauza pieței internaționale, a anumitor conflicte, la nivel regional și internațional - ar putea să fie o creștere a prețului gazelor, atunci luăm în calcul eliminarea într-o formă graduală, pe timp de un an, a acestui plafon. Doar în cazul în care e ceva care vine într-un context internațional. Astăzi, pe datele pe care le am, nu va fi cazul, că noi ne-am făcut organizarea în așa fel încât să nu crească prețul la gaze din aprilie”, a explicat Bogdan Ivan.

Poate să fie bombardată o infrastructură din altă țară, care e magistrală principală, care pune presiune pe toată regiunea. N-am cum să anticipez lucrurile astea, dar și în această situație suntem pregătiți cu un scenariu care să nu aibă un impact agresiv asupra oamenilor și să mergem până în 2027 cu o formă de protecție a consumatorului casnic și a companiilor din România”, a conchis ministrul Energiei.

Citește și:

EXCLUSIV Guvernul vrea „o reducere graduală” a plafonării la gaze. Dumitru Chisăliță: „Se creează incertitudine și prețuri mai mari”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”
calorifer-profimedia-0637835936
Termoenergetica amână iar furnizarea căldurii în patru sectoare ale Capitalei. Alertă de ger până marți în toată țara
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Guvernul vrea „o reducere graduală” a plafonării la gaze. Dumitru Chisăliță: „Se creează incertitudine și prețuri mai mari”
card factura calculator
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”
Recomandările redacţiei
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E...
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
FED GHORGIU ORA 19 301025 R7_10112
Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu...
Barca droguri
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre: barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ, scufundată. Probele indică depășiri la amoniu
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a rămas William tăcut după dezvăluirile făcute de Harry în cartea sa de memorii. Adevărul a ieșit la...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...