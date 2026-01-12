Live TV

Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe România extracția gazelor din Marea Neagră

Data publicării:
PLATFORMA DE FORAJ - NEPTUN DEEP
Primele livrări de gaze sunt aşteptate în 2027. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Avansul proiectului Neptun Deep depășește ritmul planificat inițial, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Energetic Național. El a spus că dezvoltarea din Marea Neagră va avea un impact major asupra producției de gaze a României.

„Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră”, a spus ministrul. Potrivit acestuia, extracţia totală anuală în cadrul Neptun Deep va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi.

„Este un proiect de patru miliarde de euro investiţie, 50% de compania Romgaz, deţinută de statul român în proporţie de 70%, şi de 50% de compania OMV Petrom. Extracţia totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util şi pentru consumatorii casnici, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică şi cea a îngrăşămintelor chimice”, a subliniat Bogdan Ivan, scrie Agerpres.

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom şi Romgaz au anunţat începerea forajului pentru dezvoltarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud şi Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre. Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

La 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
