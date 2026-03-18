Primăria Piteşti a anunțat noi tarife la energia termică. Cât vor plăti populaţia şi firmele până la finalul anului 2026

Primăria Piteşti a anunţat, miercuri, actualizarea tarifelor la energia termică furnizată în municipiu de societatea Termo Calor Confort, potrivit unei informări transmise de administraţia locală. Conform noilor date, preţul local de facturare pentru populaţie este de 378,63 lei/MWh (exclusiv TVA), în creştere faţă de nivelul de 318,89 lei/MWh (exclusiv TVA), aplicat începând cu 1 noiembrie 2025.

Prin excepţie, pentru perioada 1 - 31 martie, autorităţile locale au stabilit un tarif redus, de 333,73 lei/MWh (exclusiv TVA), potrivit Agerpres. 

În ceea ce priveşte agenţii economici şi instituţiile publice, preţul local mediu al energiei termice a fost stabilit la 631,05 lei/MWh (exclusiv TVA).

„Acest tarif este valabil până la data de 31 decembrie 2026. Furnizorul va aplica aceste preţuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, se arată în informarea transmisă de Primăria Piteşti.

Administraţia locală aminteşte că, la începutul sezonului rece din toamna anului trecut, anunţa că locuitorii municipiului beneficiază de un tarif „semnificativ mai mic” comparativ cu alte oraşe din România, în contextul unei subvenţii de 22 de milioane de lei aprobate în bugetul local.

Potrivit datelor comunicate în octombrie 2025, în Piteşti erau racordate la sistemul centralizat de termoficare aproximativ 17.400 de apartamente.

