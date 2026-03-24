Rusia sare în apărarea Ungariei după acuzațiile privind scurgerile de informații: Se prezintă ca aliaţi, dar se spionează unii pe alţii

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a apărat marţi guvernul premierului ungar Viktor Orban, în contextul unor presupuse scurgeri de informaţii referitoare la conversaţii telefonice care l-au implicat pe ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, acuzat că ar fi furnizat informaţii Rusiei, relatează EFE.

„Trebuie, în primul rând, să recunoaştem meritele liderilor săi (ai Ungariei - n.r.), care au declarat sincer de-a lungul anilor că nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva, că apără interesele ţării lor şi acţionează în interesul superior al poporului lor”, a declarat Zaharova pentru TASS.

Potrivit oficialului rus, aceasta este tendinţa opusă faţă de cea observată în restul Uniunii Europene, unde „oamenii nu sunt de obicei luaţi în considerare, ci mai degrabă interesele anumitor grupuri de elită”, susţine ea.

„Se prezintă ca aliaţi şi menţin o pseudo-unitate notorie, dar, în realitate, se spionează unii pe alţii”, a adăugat ea, comentând scurgerile de informaţii.

Comisia Europeană a calificat luni drept „foarte îngrijorătoare” relatările din presă care indică faptul că Szijjarto ar transmite informaţii către Rusia despre discuţiile cu uşile închise ale miniştrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, sâmbăta trecută, ziarul american The Washington Post a scris că serviciul de informaţii externe al Rusiei ar fi propus înscenarea unei tentative de asasinare a premierului ungar Viktor Orban pentru a consolida campania electorală a acestuia în perspectiva alegerilor cruciale din aprilie, într-o operaţiune numită „Gamechanger” (Schimbarea regulilor jocului - n.r.).

În articol se mai afirma, totodată, că Peter Szijjarto obişnuia să îl sune frecvent pe omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-l informa despre evoluţia discuţiilor din cadrul reuniunilor Consiliului UE.

Şeful diplomaţiei ungare a calificat informaţiile drept „zvonuri” pe platforma X.

Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia

UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)

