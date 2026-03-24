Live TV

Ministrul maghiar de Externe recunoaște că l-a sunat pe Serghei Lavrov în Rusia în timpul unor reuniuni importante ale UE

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0708908199
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto și omologul său rus, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Da, aceste chestiuni trebuie discutate”

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a confirmat că ia legătura în mod regulat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale UE, în urma unor rapoarte care susțineau că ar fi existat o comunicare de rutină în timpul pauzelor de la reuniunile de la Bruxelles. Szijjártó a spus că discuțiile cu alți parteneri reprezintă esența diplomației, informează Euronews.

Anterior, guvernul ungar respinsese aceste acuzații ca fiind știri false.

Washington Post a relatat în weekend că Szijjártó era în contact regulat cu Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, comunicând cu acesta în timpul pauzelor.

Acuzațiile sunt explozive, întrucât statele membre ale UE sunt obligate să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul acestor reuniuni este considerat confidențial.

Luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice problema, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”.

Citește și:

Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia

Szijjártó, vorbind luni seara la un eveniment de campanie electorală în Keszthely, Ungaria, a confirmat apelurile, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a spus Szijjártó.

„Ceea ce spun poate părea dur, dar diplomația înseamnă să discuți cu liderii altor țări”, a adăugat el.

Ministrul a postat, de asemenea, marți dimineață un videoclip pe rețelele sociale în care a respins acuzațiile că ar fi încălcat vreun protocol de securitate la reuniunile Consiliului Afacerilor Externe. El a adăugat că la nivel ministerial nu se discută secrete.

„Toți miniștrii își aduc telefoanele în sală, cu excepția mea. Sugestia că ar exista vreun protocol de securitate ține de prostie”, a spus ministrul.

Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Cea mai recentă călătorie a sa a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
Digi Sport
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Rusia sare în apărarea Ungariei după acuzațiile privind scurgerile de informații: Se prezintă ca aliaţi, dar se spionează unii pe alţii
Peter Szijjarto si serghei lavrov
Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia
Viktor Orban.
„Să ocupăm Bruxelles-ul”. Viktor Orban spune că vrea o „alianță de națiuni suverane”, înaintea alegerilor din Ungaria
George W Bush / Donald Trump
Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult mai mare decât războiul din Irak”. Cum profită Rusia și China
Donald Trump
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
diana sosoaca
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European: se decide dacă îi va...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Iranul are un nou șef al...
Ultimele știri
Parlamentul lui Putin reînvie „poporul sovietic” și cere pedepsirea rușilor care neagă „genocidul” acestuia la ani de închisoare
„Suntem într-o criză profundă de energie de trei ani”. Specialist: Exportăm aproape pe nimic și importăm la prețuri mari
Milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Sumele plătite depășesc 2,6 miliarde de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Fanatik.ro
Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial înainte de Turcia – România! Ce decizie au luat Hagi şi...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Cât timp eşti asigurat medical după ce ai fost concediat sau ţi-ai dat demisia. Cât te protejează legea din...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...