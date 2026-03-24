Ministrul maghiar de Externe recunoaște că l-a sunat pe Serghei Lavrov în Rusia în timpul unor reuniuni importante ale UE

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a confirmat că ia legătura în mod regulat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale UE, în urma unor rapoarte care susțineau că ar fi existat o comunicare de rutină în timpul pauzelor de la reuniunile de la Bruxelles. Szijjártó a spus că discuțiile cu alți parteneri reprezintă esența diplomației, informează Euronews.

Anterior, guvernul ungar respinsese aceste acuzații ca fiind știri false.

Washington Post a relatat în weekend că Szijjártó era în contact regulat cu Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, comunicând cu acesta în timpul pauzelor.

Acuzațiile sunt explozive, întrucât statele membre ale UE sunt obligate să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul acestor reuniuni este considerat confidențial.

Luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice problema, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate”

Szijjártó, vorbind luni seara la un eveniment de campanie electorală în Keszthely, Ungaria, a confirmat apelurile, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a spus Szijjártó.

„Ceea ce spun poate părea dur, dar diplomația înseamnă să discuți cu liderii altor țări”, a adăugat el.

Ministrul a postat, de asemenea, marți dimineață un videoclip pe rețelele sociale în care a respins acuzațiile că ar fi încălcat vreun protocol de securitate la reuniunile Consiliului Afacerilor Externe. El a adăugat că la nivel ministerial nu se discută secrete.

„Toți miniștrii își aduc telefoanele în sală, cu excepția mea. Sugestia că ar exista vreun protocol de securitate ține de prostie”, a spus ministrul.

Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Cea mai recentă călătorie a sa a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin.

Editor : Sebastian Eduard