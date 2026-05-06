Video Euro a atins un nou maxim istoric. Profesorul Cristian Păun avertizează că economia României este „praf”: „Leul o ia razna”

Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Moneda europeană a atins miercuri un nou maxim istoric, după ce Banca Națională a României (BNR) a afișat un curs de 5,2688 lei pentru un euro, a patra ședință consecutivă de creștere record. Pe piața interbancară, euro a depășit pragul de 5,26 lei. Într-o intervenție la Digi24, profesorul de economie Cristian Păun a avertizat că deprecierea leului este cauzată de problemele structurale ale economiei românești, amplificate de actuala criză politică, și susține că moneda națională „are toate șansele să o ia razna” dacă blocajul politic și dezechilibrele economice continuă.

România are în prezent cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 9,9% în martie 2026, și cel mai ridicat deficit bugetar din UE, de 7,65% din PIB în 2025. Totuși, în primele trei luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 1,03% din PIB, comparativ cu 2,28% în aceeași perioadă a anului trecut.

„Avem o economie praf, destabilizată macroeconomic”

Cristian Păun a explicat la Digi24 că deprecierea leului vine pe fondul unor probleme economice acumulate în ultimii ani, printre care deficitul comercial ridicat, inflația și nivelul mare al datoriei externe.

„În primul și în primul rând avem un deficit comercial foarte mare, care e legat de problema deficitului, pentru că foarte mult din deficit merge pe consum, pe cheltuieli de consum și mai puțin pe orice altceva. Preponderent consum și mult se duce pe importuri, deci avem importuri mai mari decât exporturile de câteva zeci de miliarde de euro și astea presează pe valută”, a declarat profesorul.

El a atras atenția și asupra efectelor inflației asupra monedei naționale, explicând că diferența dintre nivelul inflației din România și cel din zona euro contribuie inevitabil la slăbirea leului. „O inflație mai mare decât inflația din zona euro automat generează deprecierea leului”, a spus Cristian Păun, adăugând că deficitul bugetar rămas sub control precar alimentează datoria publică, iar „jumătate din ea este datorie externă în acest moment”.

Legat de stabilitatea leului, acesta a avertizat că a fost menținută până acum prin împrumuturi externe și fonduri europene, însă orice blocaj în aceste fluxuri poate accelera deprecierea monedei naționale: „Noi avem aceste probleme structurale din spatele cursului de schimb, adică avem o economie praf care este destabilizată pe parte macro-economică. Leul stătea cât de cât stabil din două motive: intrau bani din datoriile pe care le făcea guvernul prin deficit, datoriile externe, publice și private, că și din cele private intra valută, și mai intra valută consistentă din fondurile europene”. 

„Încrederea în leu scade pe repede înainte”

Întrebat ce înseamnă concret noua creștere a euro pentru populație, Cristian Păun a spus că efectele vor fi resimțite în rate, inflație și prețurile produselor: „E normal că în aceste momente, când devin importante variabilele fundamentale și nu mai există o siguranță cu privire la ceea ce ținea leul stabil, încrederea în leu scade pe repede înainte. Pe de o parte, vorbim de populații care o să-și mute depozitele din lei în euro în bună măsură, ceea ce și recomand de altfel”.

Acesta a atras atenția și asupra presiunii uriașe existente în mediul privat.

„Avem firmele care sunt și ele foarte îndatorate. 100 de miliarde de euro e datoria privată externă și ele trebuie să plătească rate în euro la tot ce au împrumutat pentru echipamente, utilaje și așa mai departe. Vă dați seama că ele încearcă acum cât de cât să mai securizeze din cursul de schimb, măcar până trece perioada asta tulbure. Dacă trece perioada asta tulbure”, a explicat Păun.

Profesorul a avertizat că, fără măsuri rapide și stabilitate politică, deprecierea leului ar putea continua, mai ales în contextul în care intrările de bani din împrumuturi și fonduri europene ar putea „îngheța”. În aceste condiții, spune el, stabilitatea monedei „se va prăbuși”, iar leul riscă „să o ia razna” din cauza problemelor structurale acumulate de ani de zile. 

„S-au trezit într-o fundătură”

În timpul intervenției, discuția a vizat și negocierile politice de la Palatul Cotroceni, după consultările pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

Cristian Păun a criticat partidele implicate în căderea Guvernului și a spus că lipsa unui plan politic afectează direct economia și încrederea investitorilor: „Ei s-au aliat cu anti-europenii, n-au avut nicio problemă cu asta, au dat guvernul jos, n-au discutat cu nimeni un plan B și acum brusc e disperare în ochii lor că s-au trezit într-o fundătură”.

„Cel care va veni la Palatul Victoria va trebui să fie tot un Bolojan, cu sau fără numele de Bolojan, adică tot unul care să fie încăpățânat pe reforme, care să țină o anumită linie de urmat pentru economia acestei țări”, a explicat acesta, respingând ideea unui premier tehnocrat. 

„Varianta tehnocratului e cea mai proastă, având în vedere istoricul tehnocraților din România, dar e cea mai proastă pentru că tehnocratul e și mai minoritate decât un guvern minoritar”, a afirmat Păun.

De ce Bulgaria rezistă mai bine la crize politice

Întrebat de ce Bulgaria a trecut prin mai multe crize politice fără efecte similare asupra monedei naționale, profesorul a explicat că diferența este dată de integrarea mai profundă în structurile europene: „Bulgaria în momentul de față este sub o umbrelă mult mai puternică. Ea se află într-un grad de integrare mult mai mare decât suntem noi. Intrarea în zona euro a unei țări preia rating-ul zonei euro, preia tot ceea ce înseamnă partea de credibilitate a zonei euro”.

România, spune el, este încă „la periferia” Uniunii Europene și are un sistem politic care face dificilă organizarea alegerilor anticipate.

„Noi, deocamdată, avem doar credibilitatea Uniunii Europene. Și acolo, parțial integrați în Uniunea Europeană, că nu facem parte din multe încă lucruri. Nu suntem în inima Uniunii Europene. Suntem undeva la periferia ei. Dar deja Bulgaria a făcut un pas mult mai puternic”, a concluzionat Cristian Păun,  în intervenția de la Digi24.

