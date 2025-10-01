Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că prioritatea în acest moment este adoptarea pachetului de măsuri pentru administraţie, care este întârziată cu aproape o lună. El a precizat că discuţiile pe acest subiect au avansat şi că speră ca pachetul pe administraţie să fie anunţat cât mai curând.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, în ce stadiu se află discuţiile pe pachetul privind relansarea economică.

„Sunt măsuri foarte importante. Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape o lună. Era cuprinsă în Pachetul 2, a fost anunţată în Pachetul 2 şi e foarte important să aprobăm pachetul de administraţie, dar bineînţeles că avem în vedere şi am văzut foarte mult interes în această zonă şi încurajăm chestiunea asta pentru includerea unor măsuri cât mai repede de simplificare, de debirocratizare, măsuri care să nu implice, din punctul meu de vedere, un spaţiu fiscal atât mare în momentul ăsta pentru că nu ne permitem. Dacă reuşim să creăm acel spaţiu fiscal prin economii, da, dar aceste lucruri trebuie discutate înainte de a fi anunţate şi vor fi discutate în şedinţele următoare din coaliţie”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a fost întrebat câţi bani ar fi obţinut statul dacă se aplicau aceste măsuri privind reformele de administraţie locală şi centrală.

„Ştiu că au fost mai multe variante de discuţie, mai multe procente luate în calcul. În momentul când o să avem o decizie adoptată pe acest pachet de administraţie, o să putem şi noi evalua pe draft-ul final care este şi impactul. Le-am mai spus colegilor acest lucru, că nu o să facem un impact înainte de a avea o înţelegere politică. După discuţia de astăzi, la care eu n-am participat pentru că eram foarte prins cu rectificarea, ştiu că au avansat discuţiile şi sper să ajungem să fim în poziţia de a anunţa un pachet pe administraţie cât mai curând”, a transmis Alexandru Nazare.

Întrebat dacă nu are o cifră orientativă despre câţi bani s-ar fi strâns la buget cu acele măsuri, ministrul Finanţelor a răspuns: „N-aş vrea să fac o evaluare orientativă, prefer să vă dau cifra finală în momentul când avem un draft final”.

Demnitarul a abordat și problema aprobării măsurilor PSD de relansare economică:

„Nu este doar opinia mea, e opinia tuturor partidelor din coaliţie că această discuţie trebuie să aibă întâi loc în coaliţie. Am văzut anunţul. Când vom avea nişte măsuri prezentate în coaliţie pe zona de relansare, bineînţeles că le vom analiza şi bineînţeles că sunt importante. Cu toţii ne dorim relansarea economică, dar ne dorim să o facem în aşa fel încât să fie şi posibilă adică să avem şi spaţiu fiscal pentru a o face”, a explicat ministrul Finanţelor.