Live TV

Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa va fi discutată în noiembrie, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare

Data publicării:
un ospatar serveste mancare la masa
Foto: GettyImages

Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa va fi discutată în jurul datei Consiliului miniştrilor de Finanţe, programat pentru 13 noiembrie, anunţă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.

„Suntem în continuare în analiză în privinţa sectorului HoReCa şi în discuţii cu reprezentanţii Comisiei Estimez că undeva în jurul Consiliului miniştrilor de Finanţe, din noiembrie, de pe 13 noiembrie, se va discuta din nou acest subiect. Până atunci încă nu am luat o decizie în această privinţă. Este pending, e în analiză şi depinde foarte mult de discuţiile pe care le vom purta în perioada următoare şi, bineînţeles, inclusiv de discuţiile pe care le vom avea pentru proiecţia bugetară pe 2026”, a spus ministrul Nazare.

El a subliniat că decizia depinde de evoluţia încasărilor al buget din domeniu, analizată în prezent de ANAF.

„ANAF-ul analizează execuţia, evoluţiile, încasările din sectorul HoReCa în această perioadă, le compară cu perioadele anterioare, astfel încât să avem toate datele”, a mai arătat ministrul.

Potrivit acestuia, argumentele folosit în discuţiile cu Comisia au vizat faptul că că o perioadă mai largă de timp permite o analiză mai aprofundată a sectorului.

„Sunt încă în discuţii. Deci, aceasta este o chestiune încă pe masă. O s-o discutăm în marja Consiliului din noiembrie şi, bineînţeles, în momentul când avem o decizie, o să anunţăm”, a conchis Alexandru Nazare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
2
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sediul Comisiei Europene.
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România...
exercitiu militari romani, bucuresti
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate...
viktor orban
Cum cumpără influență în România premierul ungar Viktor Orban. 18...
doctor, cezariana, nastere
Reacția spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după...
Ultimele știri
Zelenski spune că propunerea lui Trump de a îngheța războiul la actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare
Şofer de TIR, cetăţean străin, prins când circula haotic pe Autostrada A1. Bărbatul avea o alcoolemie de 2,67 g/l
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare.
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali
Alexandru Nazare.
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
petrol rusesc
Alexandru Nazare, discuții în SUA despre securitatea energetică. Ce spune un fost ministru despre importurile de petrol rusesc
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aștept să vină să-mi ia probele”
BORCANE DULCEATA COMPOT SI ZACUSCA
Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu influenţează GAP-ul de TVA
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Discuții în familia lui Michael Jackson. Fiica lui, criticată ferm: „Trăiește ca o vedetă rock, cheltuie prea...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său