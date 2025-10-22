Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa va fi discutată în noiembrie, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare

Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa va fi discutată în jurul datei Consiliului miniştrilor de Finanţe, programat pentru 13 noiembrie, anunţă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.

„Suntem în continuare în analiză în privinţa sectorului HoReCa şi în discuţii cu reprezentanţii Comisiei Estimez că undeva în jurul Consiliului miniştrilor de Finanţe, din noiembrie, de pe 13 noiembrie, se va discuta din nou acest subiect. Până atunci încă nu am luat o decizie în această privinţă. Este pending, e în analiză şi depinde foarte mult de discuţiile pe care le vom purta în perioada următoare şi, bineînţeles, inclusiv de discuţiile pe care le vom avea pentru proiecţia bugetară pe 2026”, a spus ministrul Nazare.

El a subliniat că decizia depinde de evoluţia încasărilor al buget din domeniu, analizată în prezent de ANAF.

„ANAF-ul analizează execuţia, evoluţiile, încasările din sectorul HoReCa în această perioadă, le compară cu perioadele anterioare, astfel încât să avem toate datele”, a mai arătat ministrul.

Potrivit acestuia, argumentele folosit în discuţiile cu Comisia au vizat faptul că că o perioadă mai largă de timp permite o analiză mai aprofundată a sectorului.

„Sunt încă în discuţii. Deci, aceasta este o chestiune încă pe masă. O s-o discutăm în marja Consiliului din noiembrie şi, bineînţeles, în momentul când avem o decizie, o să anunţăm”, a conchis Alexandru Nazare.

