Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei

masina a anaf
Imagine cu caracter ilustrativ.
Schema prin care a fost păcălit statul Facturi fictive pentru servicii inexistente și materiale deja folosite 79 de milioane de lei datorii și rambursări de TVA fără acoperire

ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite au creat un circuit economic fals, cu facturi și tranzacții inexistente, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări de 19 milioane de lei și au instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane.

ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA.

„Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA. Prin facturi fictive, s-au declarat tranzacţii inexistente - de la servicii de curăţenie la materiale de construcţii şi echipamente medicale - în valoare totală de sute de milioane de lei. În urma verificărilor riguroase ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reuşit să blocheze rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei şi să instituie măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei”, informează ANAF.

Schema prin care a fost păcălit statul

Practic, inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura Centrală (D.C.I.C.C.), au descoperit un mecanism complex de fraudă format dintr-un grup de patru societăţi care au desfăşurat o serie de activităţi ilicite, cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligaţiilor fiscale şi obţinerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat.

Ca urmare a investigaţiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăţi administrate iniţial de persoane aflate în relaţie de rudenie cu administratorul societăţii care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacţional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operaţiuni:

  • Entitatea nr. 1 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 46.746.386 lei) având ca obiect punerea la dispoziţie de personal care ar fi asigurat servicii de curăţenie stradală şi întreţinere spaţii verzi.
  • Entitatea nr. 2 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 1.625.126 lei) având ca obiect materiale de construcţii.
  • Entitatea nr. 3 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 3.633.092 lei) având ca obiect materiale de construcţii şi echipamente medicale.

Pe baza facturilor emise de entitatea nr. 1, în sumă totală de 292,7 milioane de lei, având ca obiect punerea la dispoziţie de personal, societatea beneficiară a circuitului artificial a dedus TVA în cuantum de peste 46 milioane. Ulterior obţinerii rambursărilor de TVA şi iniţierii verificărilor antifraudă la societatea beneficiară, aceasta a procedat la înregistrarea unor operaţiuni de stornare cu explicaţia – servicii neefectuate, în sumă totală de 209 milioane lei.

Facturi fictive pentru servicii inexistente și materiale deja folosite

Obiectul facturilor care nu au fost stornate în sumă totală de 83 de milioane lei a constat în punerea la dispoziţie de personal care ar fi asigurat servicii de curăţenie stradală şi întreţinere spaţii verzi, respectiv un număr de persoane ce oscilează lunar în perioada martie 2023- ianuarie 2024, între 56 de oameni şi 240 de oameni lunar, la preţul mărit artificial de peste 10.000 euro/om/lună +TVA, în condiţiile în care societatea beneficiară nu avea un contract încheiat de prestare a unor astfel de servicii şi nici nu a obţinut venituri din astfel de prestări. Presupusele servicii ar fi avut ca beneficiari finali Unităţi Administrativ Teritoriale din Municipiul Bucuresti.

În ceea ce priveşte materialele de construcţii, acestea au fost achiziţionate iniţial de entitatea nr. 2 în perioada 2019-2022, şi utilizate odată cu achiziţia iniţială în construcţia unui imobil al cărui proprietar este persoana fizică ce deţine şi calitatea de administrator al societăţii beneficiare a circuitului fraudulos.

În ceea ce priveşte echipamentele medicale, acestea au fost achiziţionate în perioada 2019-2021 de entitatea nr. 3 şi au fost transmise în vederea dotării şi utilizării în cadrul unei clinici medicale, deţinută şi administrată de persoane aflate în relaţie de rudenie cu administratorul societăţii beneficiare.

Ulterior, la finalul anului 2023, atât materialele de construcţii cât şi echipamentele medicale au fost refacturate fictiv de entităţile 2 şi 3 către societatea beneficiară, deşi acestea au fost, în fapt, deja furnizate altor entităţi în perioade fiscale anterioare (clinica medicală şi construcţia imobilului aflat în proprietatea administratorului). Totodată, caracterul fictiv al refacturării din anul 2023 este confirmat şi de faptul că procesul verbal de recepţie al lucrărilor efectuat la imobil este datat noiembrie 2022.

Din investigaţiile efectuate rezultă inclusiv aspecte privind mărirea artificială a valorii materialelor de construcţii achiziţionate de societatea beneficiară de la entităţi diferite (entitatea 2 şi 3) în sumă totală de peste 15 milioane lei, în condiţiile în care valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.173.844 lei.

79 de milioane de lei datorii și rambursări de TVA fără acoperire

Ca urmare a facturilor emise către societatea beneficiară, entităţile 1, 2 şi 3 au acumulat datorii către bugetul de stat de peste 79.000.000 lei, neachitate în prezent. Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent achiziţiilor de la entităţile anterior menţionate şi care nu au la bază operaţiuni reale, societatea beneficiară verificată a mărit artifical TVA deductibilă şi a solicitat şi obţinut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum total de peste 32 milioane lei.

Totodată, pentru suma de 19 milioane lei, reprezentând TVA solicitată la rambursare de entitatea în cauză, urmare verificărilor întreprinse de inspectorii antifraudă, s-a procedat la stoparea rambursării de către organul fiscal ce administra contribuabilul.

Ulterior încasării unor fonduri obţinute cu titlu de rambursări, au fost realizate trei transferuri în sumă totală de 20.700.000 lei, către tatăl administratorului societăţii beneficiare a circuitului artificial în justificarea achiziţiei a 3.900 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare conform contractelor, urmate de retragerea sumelor de bani în numerar.

Totodată, din conturile societăţilor au fost realizate plăţi semnificative fără legătură cu activităţile economice deşfăşurate de societăţile verificate (de exemplu: peste 1,5 milioane lei excursii externe, genţi, haine, parfumuri, ceasuri de lux).

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii, asupra tuturor activelor identificate ca aparţinând societăţii. În prezenta cauză, DGAF desfăşoară în continuare investigaţii şi verificări şi faţă de alte entităţi, persoane juridice şi persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

