Ilie Bolojan: „Nu mă gândesc la demisie acum. Dacă voi decide să demisionez, vă voi anunța eu”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că deși au existat numeroase discuții legate de o posibilă demisie, preocuparea sa principală rămâne implementarea măsurilor necesare pentru perioada următoare și menținerea stabilității politice.

„Așteptăm decizia CCR la noul termen. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, iar stabilitatea politică joacă un rol important. Eu continui să spun că rămân în funcție atâta timp cât consider că voi face ceva relevant”, a declarat Ilie Bolojan la conferința de presă susținută miercuri la Guvern.

Premierul a subliniat că „dacă vreodată voi decide să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie să mă întrebați la fiecare conferință de presă sau să speculați”.

Afirmația vine în contextul amânărilor de către Curtea Constituțională a unor decizii cheie privind reformele asumate de guvern, inclusiv cele referitoare la pensiile magistraților. În ultimele săptămâni, premierul a fost întrebat de mai multe ori dacă ia în calcul demisia în cazul în care proiectele sale nu trec testul constituțional.

Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, dar a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.

Cea mai așteptată decizie, asupra reformei pensiilor magistraților, se numără printre cele amânate până pe 8 octombrie. Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că va demisiona dacă reforma pensiilor din justiție nu trece de filtrul CCR.

Editor : M.I.