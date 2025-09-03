După facturile mai mari la electricitate, gaze, alimente și combustibil, oamenii care își încălzesc locuințele cu lemne, în special în mediul rural, resimt din plin noile prețuri care, în unele zone, s-au dublat. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de acest tip de încălzire și, pentru toți, iarna care vine va însemna cheltuieli cu 30% în plus, doar pentru lemne.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Românii vor plăti mai mult, în această iarnă, pentru a-și încălzi locuințele. Dacă în aceeași perioadă a anului trecut, oamenii au plătit aproximativ 3.000 de lei pentru a cumpăra cantitatea de material lemnos pentru o casă cu o suprafață de 100 de mp, în acest an au plătit cu 1.000 de lei în plus.

Oamenii au făcut economii pentru a-și putea permite să își cumpere lemne pentru toată iarna.

Reporter: V-ați făcut economii ca să aveți bani de lemne?

Femeie: Am scos și frigiderul din priză, să nu consum curent.

Femeie: N-avem ce face, așa e în capitalism.

Reporter: E mult?

Femeie: Ce poți să mai zici?! Că nu avem de ales...

Bărbat: Sunt mai scumpe lemnele, 5-6 milioane (n. red. 500-600 de lei) pe metru cub.

Reporter: Vă așteptați să fie prețurile atât de mari?

Bărbat: Nu! E mult!

Reporter: Ca să economisiți, tăiați lemne cu soția?

Bărbat: Da, așa face toată lumea, ce să facem acum? Dacă e traiul mai greu...

Dacă în 2024, Romsilva vindea lemnul la un preț mediu de 280 lei pe metru cub fără TVA, acum prețul a urcat semnificativ.

Adrian Udroiu, reprezentant Direcția Silvică Gorj: Pleacă de la 100 de lei fără TVA, în funcție de condiții, de sortiment și locul de livrare și ajunge până la 380 de lei în depozitul final, fără TVA.

Cele mai căutate tipuri de lemn pentru foc sunt cele de salcâm și de carpen.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia