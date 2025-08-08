Live TV

Modificările la Pilonul II de pensii. Dominic Fritz: „Cred că e corect că proiectul a fost restras". Explicațiile liderului USR

Data publicării:
economie
Foto: Getty Images

Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, la Digi 24, despre proiectul privind Pilonul II de pensii, ce a ajuns pe masa Guvernului azi, dar care a fost amânat pentru o ședință ulterioară.

Întrebat la Digi 24 dacă știa despre proiectul privind Pilonul al doilea de pensii care a ajuns pe masa Guvernului astăzi, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat: Înțeleg că proiectul a fost în lucru de mai mult timp, abia acum a venit pe agenda Guvernului și cred că a fost corect că domnul premier l-a retras de pe agendă tocmai pentru că a stârnit foarte multe discuții. Și noi avem câteva întrebări la adresa acestui proiect și trebuie să ne asigurăm că protejăm drepturile celor care fac parte din acest Pilon doi. Vrem să încurajăm oamenii să participe într-un sistem de pensii private, nu să descurajăm. În același timp, există standarde internaționale”, a afirmat Dominic Fritz.

Nu vrem să motivăm oamenii să-și retragă toți banii în orice moment și de aceea eu sunt încrezător că vom putea să găsim o soluție care este bună pentru toată lumea și cred că trebuie să ne luăm acum acest timp, s-o dezbatem”.

Liderul USR a menționat că „specialiștii noștri sunt în contact cu cei din celelalte partide și încă o dată trebuie să găsim o formă care ne ajută să intrăm și în OECD, că până la urmă ăsta este unul din motive. Deci fix acum s-a pus pe masă acest proiect, dar încă o dată trebuie să aibă sens și pentru toți cei care vor fi pentru”.

Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii"

