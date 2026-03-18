Motorina a ajuns la 10 lei pe litru în unele benzinării. Adrian Codirlașu: „Nu este speculă, ci realitatea pieței. Vom depăși pragul"

Prețurile carburanților au atins niveluri record în România, iar în unele benzinării motorina a ajuns deja la pragul psihologic de 10 lei pe litru. Economistul Adrian Codirlașu a declarat, într-o intervenție la Digi24, că nu este vorba despre speculă, ci despre realitatea pieței, în contextul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului.

„Nu cred că este speculă, ci este realitatea”, a spus Codirlașu, explicând că prețurile pe piața internațională au crescut semnificativ, iar petrolul a ajuns la aproximativ 110 dolari pe baril.

Declarațiile vin în contextul în care și Consiliul Concurenței a transmis că nu există indicii de speculă pe piața carburanților.

Creșteri accelerate în ultimele săptămâni

Potrivit datelor prezentate la Digi24, la finalul anului trecut, înainte de majorarea accizelor, un litru de motorină costa 7,51 lei, iar benzina 7,29 lei.

Ulterior, prețurile au crescut treptat, însă în ultimele trei săptămâni s-au înregistrat scumpiri accelerate. În prezent, motorina a ajuns la aproximativ 9,26 lei pe litru, iar benzina la 8,71 lei.

Comparativ, în acest interval scurt, motorina s-a scumpit cu aproape un leu, iar benzina cu circa 75 de bani, creșteri mai mari decât cele din precedentele aproape trei luni, inclusiv după majorarea accizelor.

În acest context, economistul Adrian Codirlașu a avertizat că trendul ar putea continua: „Probabil vom avea în continuare creșteri, deci vom depăși 10 lei pe litru, din păcate”.

Aproape jumătate din prețul combustibilului reprezintă taxe

O componentă importantă a prețului final o reprezintă taxele. Potrivit unei simulări prezentate la Digi24, în cazul unui preț de 10 lei pe litru, aproximativ 4,55 lei ar reprezenta taxe și impozite (TVA și acciză), adică circa 45% din prețul plătit de consumatori.

Restul de aproximativ 5,45 lei ar acoperi costurile cu petrolul, rafinarea, transportul și marja comercială a benzinăriilor.

Astfel, creșterea prețurilor la carburanți aduce automat și venituri mai mari la bugetul de stat.

„În momentul în care prețul combustibilului crește, automat și încasările la bugetul de stat cresc”, a subliniat economistul.

Ce soluții are Guvernul pentru a tempera scumpirile

În opinia lui Adrian Codirlașu, plafonarea prețurilor nu reprezintă o soluție viabilă, deoarece poate duce la dispariția produselor de pe piață, așa cum s-a întâmplat și în alte state.

„Plafonarea în niciun caz nu o consider o soluție, pentru că în momentul respectiv va dispărea produsul”, a explicat acesta.

În schimb, economistul susține că autoritățile ar putea interveni prin reducerea temporară a taxelor.

„Fie reducerea accizei, fie reducerea TVA, care poate fi temporară și legată de prețul internațional al petrolului”, a precizat Codirlașu.

În acest context, autoritățile analizează mai multe scenarii de intervenție pentru temperarea scumpirilor.

Potrivit economistului, o astfel de măsură ar putea fi aplicată, de exemplu, pe perioada în care prețul petrolului depășește pragul de 100 de dolari pe baril.

