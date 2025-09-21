Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24, că şantierul naval de la Mangalia reprezintă un exemplu de platformă funcţională a statului român şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că, în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca pe respectivul perimetru să se poată construi în continuare nave. „Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.

„Este un aspect asupra căruia mă uit cu foarte multă atenţie, cel de la Şantierul Naval Mangalia. Acolo este un exemplu al statului român unde este o platformă funcţională. Statul român are multe foste fabrici prin care au crescut buruienile şi care nu mai prea valorează. Şantierul Naval Mangalia e cel mai mare şantier cu o capacitate de dimensiuni impresionante din Europa. Acolo se pot construi nave, însă acolo a fost un parteneriat între statul român şi o companie privată care s-a desfăşurat în dezinteresul statului român. Şi s-a ajuns la nişte datorii de 207 milioane de euro, având în vedere că datoriile astea pare că sunt mai mari decât valoarea în sine a şantierului”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a subliniat că nu poate lăsa acest şantier să intre în insolvenţă şi, ulterior, în faliment.

„Mă uit cu ochii îndureraţi spre faptul că nu pot lăsa un şantier, care produce şi construieşte nave şi are oameni pricepuţi şi are toată infrastructura tehnică, să se ducă şi el în situaţia asta de insolvenţă-faliment. Da, încercăm să găsim parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave”.

Pottivit ministrului, „există multă presiune și dezinformare în rândul unor entităţi interesate de ceea ce se întâmplă la şantierul naval de la Mangalia”.

„Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt, în ultimii 15 ani, singurul lor partener, care urmărește interesul angajaţilor statului român şi nu al unei încrucişări din astea de afaceri necurate în dezinteresul statului. Pentru că asta este riscul să se întâmple acum”, a mai declarat Miruţă.

