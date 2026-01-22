Live TV

Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare

Data publicării:
Combinatul siderurgic Liberty Galaț
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, joi, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. ANAF şi Exim Banca Românească au transmis că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate, arată un comunicat de presă al Guvernului. 

Potrivit Executivului, reprezentanţii ANAF şi Exim Banca Românească au prezentat punctele de vedere ale celor două instituţii şi au menţionat că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate, în scopul conservării posibilităţii de recuperare a creanţelor şi protejării interesului statului român. 

Data limită pentru negocierile pe această temă este 26 ianuarie 2026 şi, dacă este cazul, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. 

„Aprobarea în variantă agreată a Planului de reorganizare va face posibilă următoarea etapă, respectiv organizarea procedurii de licitaţie internaţională pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic, în condiţiile şi la preţul agreate prin Planul de restructurare, într-o perioadă estimată de şase luni”, menţionează Executivul. 

Comitetul a analizat posibilităţile de operaţionalizare a unor resurse ale combinatului pentru a face posibilă plata parţială a salariilor şi a utilităţilor strict necesare menţinerii funcţionalităţii acestuia şi asigurarea pazei. 

La reuniunea Comitetului interministerial au participat vicepremierul Marian Neacşu, coordonator al comitetului, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Ştefan-Radu Oprea, reprezentanţii ANAF, Exim Banca Românească şi ai ministerelor şi instituţiilor care fac parte din acest comitet. 

Având în vedere dificultăţile financiare cu care se confruntă societăţile S.C. Liberty Galaţi - S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi - S.A., la data de 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim – Ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăţi.

Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își închid porțile și lasă mii de angajați fără locuri de muncă 

Procurorii de la Parchetul General au identificat, într-un dosar penal de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic Liberty de la Galați, prin trei modalități, începând din 2019. 

Şapte dintre percheziţiile făcute în luna noiembrie, în cadrul Operaţiunii JUPITER, au avut loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. În dosar apare inclusiv numele Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
