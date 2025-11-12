Carburanții s-au scumpit din nou, pentru a patra oară de la început de noiembrie. La benzinăriile mai scumpe, motorina a sărit de pragul de 8 lei. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 44 de bani. Vestea și mai proastă este că această scumpire vine cu un efect de domino asupra tuturor prețurilor, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, toate produsele s-ar putea scumpi din cauza costurilor cu transportul. Nici la vecini situația nu este mai roz, întrucât scumpiri se înregistrează și în Ungaria sau Bulgaria.

Plătim cel mai scump carburant de anul acesta. Cele mai mai mari scumpiri se înregistrează la motorină, unde prețul mediu pe litru a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă că un plin costă azi cu 12 lei mai mult decât luna trecută. În cazul benzinei, prețul mediu pe litru s-a majorat cu 1,3%, arată o analiză peco-online.ro.

„La această benzinărie din Timișoara, un litru de motorină costă 8 lei și 8 bani, iar unul de benzină 7 lei și 59 de bani. Atenție, mă refer la combustibilul standard. Cel premium trece de 8,60 de lei pentru motorină și 8,30 de lei pentru benzină”, constată jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Șoferii spun că scumpirile la pompe le dau peste cap planurile, atunci când vine vorba de mers cu mașina.

„Da, s-a scumpit deja, din ce în ce mai mult. Încerc să limitez cumva, numai unde am nevoie. Drumuri cât mai puține”, spune un șofer.

„S-a ridicat așa, ușor, simțitor, fără să ne dăm seama, cică”, constată un alt conducător auto.

„Această mașină este și pe gaz. Gazul este la jumătate de preț față de benzină și este convenabil”, calculează un alt șofer.

România se află, momentan, pe locul 11 în topul țărilor din Uniunea Europeană cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește prețul motorinei.

reporter: Mihai Valușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia