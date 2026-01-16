Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul întârzierilor mari la proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al riscului pierderii fondurilor europene.

Autoritățile au transmis că, în lipsa unor reguli mai ferme, multe proiecte riscă să nu fie finalizate la timp, iar România ar putea pierde bani europeni.

Avizarea este etapa în care un proiect, fie că vorbim despre un bloc, o școală, o rețea de apă sau un drum, trebuie să primească acorduri de la mai multe instituții, precum cele din domeniul mediului, utilităților, siguranței sau patrimoniului.

Fără aceste avize, autorizația de construire nu poate fi emisă. În practică, însă, procesul a devenit adesea lung, impredictibil și, în unele cazuri, blocat de cerințe suplimentare care nu erau prevăzute clar în lege.

De ce spune Guvernul că era nevoie de o nouă ordonanță

Anul trecut, Executivul a adoptat deja o ordonanță care stabilea termene clare pentru emiterea avizelor și introducea principiul avizului tacit, adică dacă o instituție nu răspunde în termenul legal, avizul se consideră acordat automat.

În practică însă, potrivit Guvernului, aceste reguli nu au fost respectate de toate instituțiile.

Beneficiarii și proiectanții au reclamat că li s-au cerut taxe neprevăzute de lege, că li s-a cerut să obțină alte avize înainte sau că dosarele nu au fost primite ori înregistrate, invocându-se proceduri interne sau lipsa de personal.

Toate aceste situații au dus la întârzieri semnificative, atât în proiectele publice, cât și în cele private, inclusiv în lucrări de infrastructură, locuințe sau rețele de utilități.

Potrivit notei de fundamentare, ordonanța vizează în mod direct eliminarea acestor practici și impunerea unei discipline procedurale clare pentru toate autoritățile și entitățile care emit avize.

Scopul declarat este ca procedurile să fie aceleași peste tot, iar beneficiarii să poată urmări clar ce se întâmplă cu dosarul lor, fără întârzieri nejustificate sau condiții inventate pe parcurs.

Toate avizele trebuie comunicate electronic, în ziua emiterii

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea obligației ca toate solicitările, avizele, acordurile sau respingerile să fie transmise exclusiv prin mijloace electronice, chiar în ziua în care sunt emise. Cu alte cuvinte, instituțiile nu mai pot întârzia comunicarea unui răspuns.

Beneficiarul află imediat dacă i se cer clarificări, dacă avizul a fost emis sau dacă documentația a fost respinsă.

Această regulă este gândită pentru a elimina situațiile în care dosarele rămân „în aer” și pentru a crea o dovadă clară a fiecărui pas din procedură.

Instituțiile nu mai pot limita numărul de dosare

Proiectul de ordonanță interzice explicit limitarea numărului de documentații care pot fi depuse pentru avizare, indiferent dacă acestea sunt depuse fizic sau prin platforme digitale.

Practici precum „primim doar câteva dosare pe zi” sau blocarea platformelor online din motive administrative devin ilegale.

Lipsa de personal nu mai poate fi invocată ca motiv pentru refuzul primirii documentațiilor, iar refuzul este permis doar în situații strict tehnice, cum ar fi lipsa documentelor obligatorii sau fișiere ilizibile.

Avizele nu mai pot fi cerute „în lanț”

O altă problemă frecvent întâlnită a fost condiționarea unui aviz de obținerea altuia în prealabil, ceea ce prelungea foarte mult procedurile.

Noua ordonanță clarifică faptul că avizele trebuie solicitate concomitent, nu succesiv.

Corelarea observațiilor și integrarea condițiilor rămân responsabilitatea proiectantului și a beneficiarului, nu a autorităților avizatoare.

Scopul este reducerea timpului total de avizare și evitarea blocajelor artificiale.

Un element important al proiectului este consacrarea explicită a gratuității pentru avizele necesare lucrărilor publice. Pentru investițiile realizate din fonduri publice, instituțiile nu mai pot percepe taxe de analiză, tarife de consultanță sau alte costuri similare.

În cazul documentațiilor inițiate de beneficiari privați, ordonanța interzice perceperea de taxe repetate pentru aceeași documentație. Dacă un dosar este completat sau revizuit, taxele achitate inițial rămân valabile.

Proiectele finanțate prin PNRR vor avea prioritate

Pentru investițiile finanțate prin PNRR, ordonanța menține obligația analizării cu prioritate și în regim de urgență a documentațiilor.

Dacă autoritățile nu respectă termenele legale, se aplică în continuare procedura avizului tacit, adică avizul este considerat acordat automat.

Guvernul a avertizat că nerespectarea acestor termene pune în pericol finalizarea proiectelor și atragerea fondurilor europene.

Pentru a se asigura că noile reguli sunt respectate, proiectul introduce sancțiuni contravenționale clare.

Amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei și se aplică direct instituțiilor sau entităților care resping nejustificat documentațiile sau limitează accesul la procedurile de avizare. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Pentru a produce efecte, proiectul de ordonanță trebuie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, documentul se află în dezbatere publică și poate fi modificat.

