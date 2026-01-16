Live TV

Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Panoramic View of Bucharest
Sursa foto: Getty Images Plus/Bulgac
Din articol
De ce spune Guvernul că era nevoie de o nouă ordonanță Toate avizele trebuie comunicate electronic, în ziua emiterii Instituțiile nu mai pot limita numărul de dosare Avizele nu mai pot fi cerute „în lanț” Proiectele finanțate prin PNRR vor avea prioritate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul întârzierilor mari la proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al riscului pierderii fondurilor europene. 

Autoritățile au transmis că, în lipsa unor reguli mai ferme, multe proiecte riscă să nu fie finalizate la timp, iar România ar putea pierde bani europeni.

Avizarea este etapa în care un proiect, fie că vorbim despre un bloc, o școală, o rețea de apă sau un drum, trebuie să primească acorduri de la mai multe instituții, precum cele din domeniul mediului, utilităților, siguranței sau patrimoniului.

Fără aceste avize, autorizația de construire nu poate fi emisă. În practică, însă, procesul a devenit adesea lung, impredictibil și, în unele cazuri, blocat de cerințe suplimentare care nu erau prevăzute clar în lege.

De ce spune Guvernul că era nevoie de o nouă ordonanță

Anul trecut, Executivul a adoptat deja o ordonanță care stabilea termene clare pentru emiterea avizelor și introducea principiul avizului tacit, adică dacă o instituție nu răspunde în termenul legal, avizul se consideră acordat automat.

În practică însă, potrivit Guvernului, aceste reguli nu au fost respectate de toate instituțiile.

Beneficiarii și proiectanții au reclamat că li s-au cerut taxe neprevăzute de lege, că li s-a cerut să obțină alte avize înainte sau că dosarele nu au fost primite ori înregistrate, invocându-se proceduri interne sau lipsa de personal.

Toate aceste situații au dus la întârzieri semnificative, atât în proiectele publice, cât și în cele private, inclusiv în lucrări de infrastructură, locuințe sau rețele de utilități.

Potrivit notei de fundamentare, ordonanța vizează în mod direct eliminarea acestor practici și impunerea unei discipline procedurale clare pentru toate autoritățile și entitățile care emit avize.

Scopul declarat este ca procedurile să fie aceleași peste tot, iar beneficiarii să poată urmări clar ce se întâmplă cu dosarul lor, fără întârzieri nejustificate sau condiții inventate pe parcurs.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Primăriile vor putea „vinde” datoriile cetățenilor către firme de recuperare. Ce prevede proiectul și ce riscuri există

Toate avizele trebuie comunicate electronic, în ziua emiterii

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea obligației ca toate solicitările, avizele, acordurile sau respingerile să fie transmise exclusiv prin mijloace electronice, chiar în ziua în care sunt emise. Cu alte cuvinte, instituțiile nu mai pot întârzia comunicarea unui răspuns.

Beneficiarul află imediat dacă i se cer clarificări, dacă avizul a fost emis sau dacă documentația a fost respinsă.

Această regulă este gândită pentru a elimina situațiile în care dosarele rămân „în aer” și pentru a crea o dovadă clară a fiecărui pas din procedură.

Instituțiile nu mai pot limita numărul de dosare

Proiectul de ordonanță interzice explicit limitarea numărului de documentații care pot fi depuse pentru avizare, indiferent dacă acestea sunt depuse fizic sau prin platforme digitale.

Practici precum „primim doar câteva dosare pe zi” sau blocarea platformelor online din motive administrative devin ilegale.

Lipsa de personal nu mai poate fi invocată ca motiv pentru refuzul primirii documentațiilor, iar refuzul este permis doar în situații strict tehnice, cum ar fi lipsa documentelor obligatorii sau fișiere ilizibile.

Avizele nu mai pot fi cerute „în lanț”

O altă problemă frecvent întâlnită a fost condiționarea unui aviz de obținerea altuia în prealabil, ceea ce prelungea foarte mult procedurile.

Noua ordonanță clarifică faptul că avizele trebuie solicitate concomitent, nu succesiv.

Corelarea observațiilor și integrarea condițiilor rămân responsabilitatea proiectantului și a beneficiarului, nu a autorităților avizatoare.

Scopul este reducerea timpului total de avizare și evitarea blocajelor artificiale.

Un element important al proiectului este consacrarea explicită a gratuității pentru avizele necesare lucrărilor publice. Pentru investițiile realizate din fonduri publice, instituțiile nu mai pot percepe taxe de analiză, tarife de consultanță sau alte costuri similare.

În cazul documentațiilor inițiate de beneficiari privați, ordonanța interzice perceperea de taxe repetate pentru aceeași documentație. Dacă un dosar este completat sau revizuit, taxele achitate inițial rămân valabile.

Proiectele finanțate prin PNRR vor avea prioritate

Pentru investițiile finanțate prin PNRR, ordonanța menține obligația analizării cu prioritate și în regim de urgență a documentațiilor.

Dacă autoritățile nu respectă termenele legale, se aplică în continuare procedura avizului tacit, adică avizul este considerat acordat automat.

Guvernul a avertizat că nerespectarea acestor termene pune în pericol finalizarea proiectelor și atragerea fondurilor europene.

Pentru a se asigura că noile reguli sunt respectate, proiectul introduce sancțiuni contravenționale clare.

Amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei și se aplică direct instituțiilor sau entităților care resping nejustificat documentațiile sau limitează accesul la procedurile de avizare. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Pentru a produce efecte, proiectul de ordonanță trebuie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, documentul se află în dezbatere publică și poate fi modificat.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Guvernul pregătește „lista rușinii” pentru persoane fizice. Avocat: „Proiectul ridică probleme serioase de GDPR”

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
3
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
5
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
chirurg manusa doctor sala operatie
Rogobete anunță program național de formare a personalului ATI, finanțat din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale
IMG_20260114_112706-1024x712
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea fusese renovată în 2024 prin PNRR. Reacția autorităților
Ședință de guvern.
Guvernul pregătește pachetul de reformă în administrație și ajustarea impozitelor locale înainte de aprobarea bugetului pe 2026
Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind majorarea taxelor și impozitelor locale: Banii rămân la primării
bani-lei-shutterstock
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru...
Ultimele știri
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Femeie reţinută pentru furtul unui ceas din aur de circa 175.000 de euro
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...