Lipsa banilor blochează proiectele de infrastructură. Deși licitațiile au fost câștigate, în unele cazuri, și de câteva luni, lucrările sunt întârziate. Sunt probleme pe autostrada A7, între Pașcani și Suceava, dar și pe șantierele care ar trebui să lege localități de la malul mării.

În lipsă de bani, Ministerul transporturilor a recurs la soluții extreme - a amânat pentru prima oară un contract deja semnat. Se întâmplă între Arad și Oradea, pe lotul 1 din drumul expres 16, unde lucrările ar fi trebuit să înceapă luna trecută. Șantierul a fost însă amânat pentru martie 2027, atunci când ar fi trebuit să fie de fapt termenul de finalizare. Motivul, susține Asociația Pro Infrastructură, este legat de faptul că ministerul s-a angajat să construiască mai mult decât poate finanța.

„Statul, pe autostrăzi, a plătit până în acest moment ceas facturile. Asta nu înseamnă că o să se întâmple la fel acum, în toamnă și în decembrie, pentru că banii se termină acum și deja CNAIR și Ministerul Transporturilor au cerut o rectificare bugetară, adică niște bani în plus. Din ce informații avem noi, dincolo de 5 miliarde de lei”, spune Ionuț Ciurea, director la Asociația Pro Infrastructură.

Tot din cauza banilor, autostrada A7, între Pașcani și Suceava, a fost pusă pe pauză. Licitația lotului 1, care costă 3 miliarde de lei fără TVA, s-a încheiat în martie. Pentru lotul 2, câștigătorul a fost desemnat în aprilie. După aproape 6 luni, constructorul încă așteaptă să se semneze contractul de începere a lucrărilor pentru cei 62 de kilometri de autostradă.

„Acolo avem câștigător desemnat, avem posibilitatea să semnăm contractul, dar nu avem resursa financiară. Ca atare, nu putem semna contractul, pentru că în momentul în care semnez contractul trebuie să dea ordin de începere pe proiectare”, explică Alin Șerbănescu, purtător cuvând CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere)

Un alt proiect, „Alternativa Techirghiol”, drum care ar urma să lege localitățile de la malul mării, între Cumpăna și 23 August, a fost amânat. Chiar dacă va fi desemnat un câștigător, nu e clar dacă vor fi bani pentru lucrări.

