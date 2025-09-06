Live TV

Mihai Fifor (PSD), un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Un atentat la dezvoltarea Vestului României”

Data publicării:
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor (PSD) FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Social-democratul Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan după ce l-a criticat că „în loc să susțină investițiile”, liberalul guvernează „cu o singură idee fixă: să dea oameni afară, cât mai mulți”. Atacul vine doar la patru zile după ce, conform surselor Digi24, președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu-l mai atace pe Ilie Bolojan și că își dorește ca actuala coaliție să funcționeze.

Mihai Fifor l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „atentat” la dezvoltarea Vestului României. 

„Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investiţiile în infrastructura rutieră şi feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reuşit să atragă şi să investească sume record în marile şantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, a scris Fifor pe Facebook.

Social-democratul a distribuit un articol potrivit căruia Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027, iar decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare.

Conform lui Fifor, contractul pentru lotul 1 Chişineu-Criş – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni, iar proiectul trebuia să fie în plină execuţie, pentru ca în 2027 arădenii şi bihorenii să circule pe o şosea modernă.

„Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deşi discutăm despre fonduri europene. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola. Dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări”, comentează Fifor, lider al PSD Arad.

El subliniază că liderul PSD Sorin Grindeanu fost ministru al Transporturilor, a pornit proiectul, l-a finanţat şi „l-a pus pe şine”, în timp ce Ilie Bolojan, descris ca „premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în judeţul lui”, pune acum frână şi loveşte în interesele bihorenilor şi ale arădenilor, care pierd ani preţioşi de dezvoltare.

„În loc să susţină investiţiile, Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori. România are nevoie astăzi de stimulare economică, nu de blocaje. De aceea, PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei – un plan care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură”, mai afirmă Mihai Fifor.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
3
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
4
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
5
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână...
Russian President Putin On Working Trip To Samara
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin...
andrei muraru intr-un interviu pentru digi24
Ambasadorul româniei în SUA: „Subiectul privind anularea alegerilor...
raw benzinarie incendiata fara sursa 060925_01059
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș...
Ultimele știri
Un surfer a fost ucis de un rechin, în Australia. Este primul astfel de atac mortal în Sydney din 2022 încoace
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului Energiei
Traficul auto din București: restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii, ridicate de sâmbătă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mihai Fifor (PSD)
Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de încredere şi nu spune nimic despre „hoţii conectaţi politic la buget”
fifor-relansare-candidatura-dancila-prezidentiale-inquamphotos-octav-ganea (2)
Mihai Fifor: Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile Zilei Marinei
fifor
Atacul lui Mihai Fifor (PSD) la Ionuț Moșteanu: „Ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”. Declarația ministrului USR
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor, după ședința PSD: Dacă guvernarea se transformă în scandal, nu avem ce căuta în acest guvern. Mesaj dur pentru USR
mihai fifor inquam octav ganea 20190805180847_OGN_2421-02
Mihai Fifor: Pensiile militare nu sunt pensii speciale; să le tratezi ca atare e o ticăloşie politică
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlie Sheen și Denise Richards, reuniune surpriză pe covorul roșu. Au apărut îmbrățișați, la 20 ani de la...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, cea mai „gastronomică” analiză după România – Canada 0-3: „Varză, salată de cartofi, ciorbă...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Adevărul
Un generalul rus îl informează pe Putin „dincolo de mormânt”. Momente stranii în timpul unei vizite la...
Playtech
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
Digi FM
La o întâlnire cu prietenele. Cameron Diaz, în blugi și cămașă albă, pe străzile din NYC, într-o zi de...
Digi Sport
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Pro FM
Lady Gaga, relaxare pe iaht, în costum de baie, alături de logodnic și prieteni. Și-a arătat tatuajele de pe...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Povestea de film a europeanului care ajuns o legendă în America. S-a întors împotriva propriului popor după...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Jessica Chastain, apariție rară în public alături de soțul ei, Gian Luca. Împreună au doi copii. „Sunt totul...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică