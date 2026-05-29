CNIR a semnat contractul pentru tronsonul 3 al Autostrăzii Unirii A8. Valoarea investiției se apropie de 4 miliarde de lei

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, vineri, un nou contract cu finanțare prin Programul SAFE: tronsonul 3 al Autostrăzii ,,Unirii”-A8. Sursa foto: Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, vineri, cu constructorul spaniol FCC Construccion, contractul de proiectare și execuție pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28) - DN 24 (Iași) al Autostrăzii Unirii (A8), cu o valoare de 3,93 miliarde lei, fără TVA.

„Este un constructor cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania și cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenția tuturor antreprenorilor că termenele pentru autostrada A8 sunt deja strânse și nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale. Odată cu Ordinele de începere așteptăm o planificare corespunzătoare a lucrărilor. Fiecare contract semnat pentru autostrada A8 întărește dimensiunea europeană și valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăși granițele României”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu. 

Tronsonul Lețcani (DN28) - DN24 va funcționa ca o centură rutieră la standarde europene pentru zona de nord a municipiului Iași. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe de pe traseul A8, incluzând un număr semnificativ de lucrări de artă.

Pe acest segment vor fi construite 18 poduri și pasaje, șase tunele, un centru de monitorizare a tunelurilor și două noduri rutiere, la intersecțiile cu DJ 282 și DN24. Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

„Aceste obiective de infrastructură nu reprezintă meritul unei singure echipe, ci rezultatul eforturilor conjugate ale profesioniștilor din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, modernizarea prin construirea drumurilor de mare viteză fiind interesul nostru comun. Dezvoltarea autostrăzii A8 în județul Iași înseamnă mai mult decât infrastructură: înseamnă conectare și mobilitate la standarde europene, recuperarea decalajelor de dezvoltare între regiunile istorice și o investiție majoră pentru securitatea României”, au transmis reprezentanții CNIR.

