Să călătorești cu trenul în România este un coșmar. Din cel mai sigur mijloc de transport, trenul a devenit mijlocul de transport în care ești sigur doar de ora la care te urci. Sunt probleme pe calea ferată și din cauza caniculei, dar și a furtunilor. Pasagerii sunt transportați în vagoane fără aer condiționat ori în vagoane-cușetă în care plouă. Călătorii care au plecat de la Arad spre Mangalia au ajuns la destinație după aproape 24 de ore. O furtună a doborât arbori pe liniile de înaltă tensiune, care au cedat. Iar când nu este vremea de vină, deraiază un tren și călătorii stau cu orele să aștepte o soluție pentru a-și continua drumul.

Întârziere de 7 ore pentru trenul Arad - Mangalia din cauza vremii

O garnitură care a plecat din Arad spre Mangalia, via București, a ajuns la destinație după aproximativ 24 de ore. Șapte ore a întârziat pe traseu, pentru că furtuna din vestul țării a doborât mai mulți copaci pe liniile de înaltă tensiune.

- Cum a fost călătoria?

- Grea. 7 ore întârziere să stai într-o gară! Și foarte cald. Eu vin de la Petroșani. Am așteptat trenul în gară 7 ore. De ce să mă mai întorc acasă? povestește un călător după ce trenul ajuns în Gara de Nord din București.

- Apă?

- Apă s-a dat.

- Ce v-au zis?

- Nu ne-au zis nimic, pentru ce are întârziere.

- Unde mergeți?

- În Eforie Nord. Trebuia să ajungem la 9.30. Mai avem de călătorit.

***

- Batjocură. Nu am cuvinte. Bătaie de joc, spune un alt bărbat supărat.

- Cald?

- Nu. Mergea și aerul condiționat în cușetă. Am stat 6 ore în Deva, în ploaie, că nici nu are acoperișul făcut.

- Ce v-au zis?

- Că a căzut un pom pe linie. Bun, un copac. Dar 6 ore nu au reușit să-l tragă? Am stat în gară în Deva. Am așteptat trenul de la Arad.

- Oameni cu copii?

- A fost o femeie cu 3 copii. A fugit altă fată după pături acasă, a venit cu pături.

Pasagerii au ajuns epuizați la destinație, nemulțumiți de condițiile în care au călătorit spre litoral.

- De ieri am plecat de la ora 16:00 în Arad și acum am ajuns aici. Am stat vreo 8 ore în ploaie, în frig, spune o călătoare.

- Ce v-au adus de mâncare?

- Un sandviș și apă. Atât. Mie și la fetiță. Și restu', nimic. La cușetă am plătit 580 lei pentru 2 persoane și vai și amar.

CFR spune că la Timișoara, Iași, Craiova și Brașov au intervenit echipe pentru a se asigura că nu vor mai fi întârzieri cauzate de vreme, însă pe liniile ferate din România sunt și alte probleme.

Întârziere din cauza unui tren de marfă deraiat

Trenul Baia Mare - București a stat mai bine de două ore într-o stație de lângă Sighișoara pentru că a deraiat un mărfar. Una dintre pasagere spune că a urcat în tren la ora 5:40 și ar fi trebuit să ajungă în Gara de Nord la 19:40.

„Ni se termină mâncarea, apa. Ce facem? Eu mâine dimineață trebuie să prind autocarul la ora 6:00 spre Turcia. Alții trebuie să prindă avion, nu reușim. Cât stă trenul n-avem nici aer condiționat. O căldura sufocantă”, se plânge ea. „Am mai călătorit cu trenul București - Baia Mare, în care am luat foc. Am trecut prin clipe de groază. Acu' n-am luat foc, dar stăm aici și nu știe nimeni când vom pleca”, a povestit Monica Cutoi.

Mașină spulberată de tren

Și pe ruta feroviară Galați - București, un tren a fost blocat din cauză că a lovit un autoturism care nu a acordat prioritate. Șoferul mașinii a murit pe loc. Au fost întârzieri de sute de minute. Totul s-a întâmplat la trecere la nivel cu calea ferată din Tunari. Un bărbat care se afla la volanul mașinii nu s-a asigurat cum trebuie și a fost lovit de un tren care mergea către București. Impactul a fost foarte puternic, iar mașina a fost distrusă în totalitate.

În anul 2019, trenurile din România au înregistrat în total întârzieri de aproape 4 ani și jumătate.

