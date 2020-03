Directorul aeroportului din Iași cere suspendarea tuturor zborurilor comerciale: În fiecare zbor sunt persoane care mint sau cu febră

Managerul aeroportului din Iași, Cătălin Bulgariu, cere suspendarea tuturor zborurilor comerciale pe aeroporturile din țară, în timpul perioadei stării de urgență.

"Am avut în această perioadă, mai ales în ultimele zile, în fiecare zbor erau persoane care fie nu declarau cu adevărat originea destinației lor, venind din zone roșii, fie persoane care aveau semne vizibile de boală. Am avut un pasager cu 40 de grade. Plus persoane de-a dreptul inconștiente, o doamnă, deși a intrat în contact direct cu un pasager confirmat, a plecat la București decât să stea izolată.

Cer autorităților centrale sistarea zborurilor comerciale de pasageri în România pe perioada stării de urgență.

Doar așa se poate stopa răspândirea epidemiei", a spus Cătălin Bulgariu.

