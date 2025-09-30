Diminuarea valorii tichetelor Rabla pentru mașinile electrice a dus la scăderea interesului populației pentru acest tip de voucher, a anunțat, în exclusivitate la Digi24, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Bugetul pentru mașini non-electrice s-a epuizat în doar 13 minute de la lansarea programului Rabla. În schimb, ecotichetul pentru mașinile complet electrice a fost micșorat și are în prezent valoarea de 18.500 lei.

„Faptul că a scăzut valoarea tichetelor (n.r. pentru mașinile cu motor electric) a dus automat și la scăderea interesului pentru acest tip de vouchere. Sigur, noi vorbim totuși despre o alocare de peste 70% în acest moment pe tichetele pentru mașini cu motorul electric”, a declarat Ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a ținut să precizeze că, în cazul în care banii pentru mașini electrice nu se vor epuiza, vor fi redirecționați pentru vouchere de mașini cu motoare termice sau hibrid.

„Deși nu credem că va fi cazul acesta, dar în măsura în care, într-un anumit termen rezonabil, nu se vor finaliza toate aceste etichete pentru mașinile cu motor electric, am prevăzut legislația necesară să poată fi dus bugetul de la mașinile electrice la mașini cu motor termic sau la mașini hibrid. Dar eu cred că în câteva ore sau, mă rog, în câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu mașinile electrice”, a spus ministrul.

Buzoianu a punctat că 7.500 euro - cât era prevăzută suma inițială acordată acestor tichete înainte de micșorare - ar fi suscitat mai mult interesul aplicanților, dar „nu înseamnă neapărat că era o măsură corectă. Așa cum, de exemplu, valoarea voucherului pentru tractoare, la Rabla Tractoare, un program ce urma să fie lansat, era de 80% din valoarea tractorului și, evident, că în primele câteva secunde au intrat sute de mii de oameni să achiziționeze, practic, aproape gratis tractoare”.

Faptul că există o dorință mai mare în momentul în care voucherul este mai mare e un lucru evident, dar nu înseamnă automat că este și o politică făcută corect

Diana Buzoianu a punctat că programul „trebuie să țină cont și de bugetul pe care îl avem, pentru că banii pe care i-am putut aloca au ținut cont și de deficitul pe care ni-l putem permite și de banii pe care îi avem și, de asemenea, valoarea voucherului a trebui să țină cont de micșorarea bugetului, per total. Deci, este un calcul matematic”.

