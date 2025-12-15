Live TV

Video Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%. O călătorie de la București la Cluj costă 160 de lei

tren cfr vagon gara
Foto: captură video Digi24

Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%, după intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor. Pentru o călătorie la clasa a doua pe ruta București - Cluj-Napoca, de exemplu, prețul este acum de aproape 160 de lei. 

Prețul biletelor de tren crește pentru a doua oară în acest an. Prima scumpire a fost în august, atunci când a fost majorată taxa pe valoare adăugată la 21%. 

O călătorie pe ruta București-Brașov costă între 75 și 85 de lei. Prețul crește pe ruta din Capitală spre Cluj-Napoca sau spre Timisoara. Prețul bilelelor variază între 138 și 160 de lei. 

Decizia de majorare a tarifelor a fost luată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cei care au decis ca tarifele trenurilor să fie ajustată cu rata inflației, care în ultima perioadă a fost foarte aproape de pragul de 10%. 

CFR promite însă că introduce trenuri noi în circulație. În total, 1.150 de trenuri ar trebui să circule zilnic. 

