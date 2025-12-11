Live TV

Transportatorii primesc sprijin financiar: compensări de la Guvern de 40-65 de bani pe litrul de motorină, până în martie 2026

camioane pe centura capitalei
FOTO: INQUA PHOTOS - Octav Ganea
Executivul a aprobat, în ședința de joi, o Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată operatorilor de transport rutier, în vederea compensării creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanțelor. Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.

Potrivit ministerului, măsura răspunde dificultăților cu care se confruntă companiile de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al scumpirii continue a motorinei.

Schema este valabilă până la 31 iulie 2026 pentru emiterea documentelor de plată, iar sumele vor putea fi plătite până la 31 decembrie 2026. Bugetul total alocat este de 190 de milioane de lei.

De acest sprijin pot beneficia firmele licențiate de transport rutier din România, atât cele care transportă marfă, cât și cele care transportă persoane, cu excepția transportului public local.

Ce compensații primesc transportatorii

Ajutorul se acordă sub formă de grant, adică bani nerambursabili, calculați în funcție de cantitatea de motorină cumpărată.
În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025, compensația este de 40 de bani pentru fiecare litru de motorină.
Între 1 ianuarie și 31 martie 2026, sprijinul crește la 65 de bani pe litru. Ministerul a estimat că aproximativ 2.200 de transportatori vor primi acest ajutor.

Cine administrează schema

Programul va fi gestionat de Autoritatea Rutieră Română, care va verifica documentele depuse de firme și cantitatea de carburant pentru care se solicită compensarea. Ministerul Finanțelor este instituția care asigură fondurile necesare.
Guvernul a consultat atât instituțiile de control, cât și reprezentanții industriei, pentru a se asigura că banii sunt folosiți corect și eficient.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că este mai bine ca statul să returneze o parte din acciză transportatorilor români, decât aceștia să alimenteze în afara țării, caz în care banii s-ar pierde complet din economia națională.

El spune că măsura ajută la menținerea competitivității firmelor românești, la protejarea locurilor de muncă și la sprijinirea unui sector considerat strategic.

Cum ajută măsura economia și populația

Ministerul Finanțelor a explicat faptul că scopul principal este prevenirea scumpirilor în lanț. Dacă transportatorii au costuri mai mari, acestea se regăsesc imediat în prețul alimentelor și al produselor din magazine.
Prin compensarea parțială a accizei, statul încearcă să mențină prețurile stabile și să evite blocaje în aprovizionare.

În prezent, motorina reprezintă peste 40% din cheltuielile totale ale firmelor de transport. Pe lângă scumpirea carburantului, transportatorii au fost afectați și de regulile europene din Pachetul Mobilitate 1, care au adus costuri suplimentare pentru fiecare vehicul.

De asemenea, multe firme sunt nevoite să plătească în avans carburantul, ceea ce le reduce lichiditățile. Microîntreprinderile, care reprezintă peste 80% din piață, sunt cele mai vulnerabile la aceste schimbări.

