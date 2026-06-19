„A început perestroika”. Cuba a luat o decizie istorică, pentru prima dată de la revoluția din 1959

Presiunile exercitate de Donald Trump asupra Cubei par să înceapă să dea roade. Parlamentul țării a aprobat în unanimitate reforme radicale care prevăd privatizarea unei părți semnificative a economiei. În cazul punerii în aplicare a acestor măsuri, economia socialistă, aflată practic în colaps, va cunoaște cele mai ample schimbări de la revoluția din 1959 încoace.

Conform Reuters, această orientare către economia de piață a fost susținută de Partidul Comunist și de fostul lider al țării, Raúl Castro, împotriva căruia SUA au formulat recent acuzații în legătură cu doborârea, în 1996, a unor avioane care transportau ajutoare umanitare. Deși actualul președinte, Miguel Díaz-Canel, a îndemnat legislatorii, înainte de vot, să păstreze credința în trecutul socialist al Cubei, pachetul de reforme aprobat prevede transformarea întreprinderilor de stat în societăți comerciale private pe acțiuni. Accesul afacerilor private va fi deschis în sectoarele imobiliar și financiar.

În plus, se permite „vânzarea proprietății de stat către persoane juridice și fizice naționale și străine, inclusiv cubanezi care locuiesc în străinătate”. După cum a declarat prim-ministrul Manuel Marrero într-un discurs de aproape două ore în fața deputaților, care, în mod tradițional, aprobă fără discuții deciziile conducerii, pachetul de 175 de măsuri recunoaște piața drept „un instrument de distribuire eficientă a resurselor”.

Până în prezent, Partidul Comunist din Cuba a urmat învățăturile lui Marx, considerând economia de piață incompatibilă cu construcția socialismului. Cu toate acestea, conducătorii statului susțin – la fel ca liderii URSS și ai Chinei atunci când au inițiat reformele de piață – că schimbările actuale au ca scop doar îmbunătățirea socialismului. „Nu renunțăm la socialism”, a declarat președintele Díaz-Canel. Referindu-se la sancțiunile SUA, care au blocat livrările de petrol și combustibil către Cuba, el a adăugat:

Aici se pune o dilemă: cum să continuăm procesul de construcție socialistă, care este supus celui mai îndelungat blocaj din istorie din partea celei mai mari puteri mondiale.

„Obiectivul principal al reînnoirii modelului economic și social constă în îmbunătățirea calității vieții concetățenilor noștri”, a adăugat premierul Marrero.

Chiar înainte de blocada americană, care a început în ianuarie anul acesta, Cuba era cuprinsă de cea mai gravă criză economică din întreaga sa istorie postrevoluționară. Pierderea importurilor de petrol a dus la o oprire aproape completă a economiei. Mulți nu pot merge la serviciu sau la școală, deoarece o parte semnificativă a transportului public nu funcționează. Chiar și în Havana, curentul electric lipsește adesea pe parcursul unei mari părți a zilei. În loc de marșuri cu oale goale, oamenii, temându-se de arestări, bat în vase stând acasă, cu ferestrele deschise în timpul nopții.

Editor : A.R.