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Statele Unite amenință din nou Cuba. Marco Rubio: „Vor primi o lecţie dură dacă nu îşi schimbă atitudinea”

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Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
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Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, luni, că Statele Unite speră că Havana va alege „o altă cale”, avertizând că cei care cred că pot aştepta încheierea mandatului preşedintelui Donald Trump „vor primi o lecţie dură” dacă nu îşi schimbă cursul, relatează marţi Reuters.

Administraţia Trump şi-a exprimat anterior obiectivul de a schimba guvernul comunist al Cubei.

O blocadă petrolieră impusă de SUA la începutul acestui an a supus Cuba unei presiuni enorme, aceasta confruntând-se cu penurii de combustibil şi întreruperi de energie electrică, agravate de o infrastructură precară.

„Sperăm că Havana va alege o altă cale”, a declarat Rubio la emisiunea Hannity de la postul Fox News, adăugând că Washingtonul speră că „anumite persoane” care controlează guvernul cubanez „să deschidă ochii şi să vadă realitatea situaţiei cu care se confruntă”.

„Din păcate, prea mulţi dintre cei care continuă să scandeze sloganuri revoluţionare acolo cred în continuare că pot aştepta ca mandatul acestei administraţii să se încheie fără a face nicio schimbare sau fără a întreprinde nimic. Se înşeală şi vor primi o lecţie dură dacă nu îşi vor schimba atitudinea”, a adăugat Rubio.

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a declarat sâmbătă, în faţa Adunării Generale a ONU, că Havana va rămâne întotdeauna deschisă dialogului cu Washingtonul.

Trump a anticipat în weekend că SUA şi Cuba vor ajunge la un acord şi a precizat că nu consideră necesară o acţiune militară.

Washingtonul menţine un embargo asupra Cubei de peste 60 de ani, iar administraţia Trump a intensificat presiunile asupra Havanei după ce în luna ianuarie armata SUA l-a reţinut pe preşedintele venezuelean de la acea vreme, Nicolas Maduro.

„Este nevoie de alegeri libere şi corecte în acea ţară”, a declarat Rubio cu privire la Venezuela în cadrul interviului acordat postului Fox, adăugând că Washingtonul depune eforturi pentru a crea condiţiile necesare organizării unor astfel de alegeri cât mai curând posibil, fără a oferi însă niciun termen.

Editor : C.L.B.

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