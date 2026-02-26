Live TV

Video „A încetat să mai existe”. Ucrainenii le-au distrus rușilor un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal

S-400 Triumph
Sistem de apărare antiaeriană S-400 rusesc. Foto: Profimedia
Forțele Speciale ale armatei ucrainene au reușit să distrugă un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal de Rusia. Cele două sisteme de armament se numără printre cel mai redutabile din arsenalul antiaerian al armatei ruse.

„În noaptea de 25 februarie 2026, unitățile de atac ale Forțelor Speciale au lovit cu succes pozițiile de apărare aeriană ale inamicului în Crimeea ocupată temporar. Rezultatele au confirmat distrugerea unui lansator S-400, a stației radar 92N6E și a elementelor auxiliare ale sistemului S-400. «Panțir-S1», care acoperea obiective importante și poziții de apărare aeriană inamice împotriva dronelor și rachetelor la altitudini joase și medii, a încetat și el să mai existe”, se arată într-un raport al Forțelor Speciale, potrivit Ukrinform.

Ce este S-400 Triumf

S-400 Triumf este unul dintre cele mai avansate sisteme rusești de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune. Proiectat pentru a angaja avioane, rachete de croazieră și rachete balistice, acesta are o rază de acțiune de până la 400 de kilometri, în funcție de tipul de rachetă utilizat, scrie Kyiv Post.

Sistemul include de obicei mai multe lansatoare, un post de comandă și unități radar, cum ar fi radarul de control al focului 92N6E, care ghidează rachetele interceptoare către ținte.

În războiul Rusiei împotriva Ucrainei, sistemele S-400 desfășurate în Crimeea au fost utilizate pentru a proteja infrastructura militară, bazele aeriene și centrele logistice, precum și pentru a crea o acoperire extinsă de apărare aeriană asupra sudului Ucrainei și a unor părți ale Mării Negre.

Distrugerea componentelor radarului poate reduce semnificativ capacitatea sistemului de a detecta și urmări țintele care se apropie.

Ce este Panțir-S1  

Panțir-S1 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă și medie de acțiune, conceput pentru a proteja obiective strategice și sisteme mai mari, precum S-400, împotriva amenințărilor care zboară la joasă altitudine, inclusiv drone, elicoptere și rachete de croazieră, potrivit aceleiași surse.

Acesta combină rachete sol-aer cu două tunuri automate de 30 mm și are o rază de acțiune de până la aproximativ 20 de kilometri pentru rachete.

În timpul războiului, sistemele Panțir au fost utilizate pe scară largă pentru a apăra aerodromurile, posturile de comandă și depozitele de muniție rusești împotriva atacurilor cu drone și rachete ucrainene.

Distrugerea unor astfel de sisteme poate slăbi rețelele de apărare aeriană stratificate și poate crește vulnerabilitatea la atacuri ulterioare.

Citește și: Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025

