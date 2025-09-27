Live TV

Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat teritoriul Ucrainei

Data publicării:
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Armata ucraineană a publicat imagini cu traiectoria dronei care a devenit subiectul unei noi dispute între Kiev și Budapesta, Ucraina reproșând Ungariei că o dronă provenind din această țară a intrat neautorizat pe teritoriul Ucrainei. Budapesta a negat orice încălcare a graniței și ministrul de externe Peter Szijjarto chiar a declarat că Volodimir Zelenski „o ia razna” și „vede monștri”.

„Pentru a ilustra faptele încălcării frontierei de stat, publicăm mai multe exemple vizuale ale captării dronei menționate”, a transmis Statul Major General al armatei ucrainene pe rețeaua X, publicând două imagini în care este schițată traiectoria unui obiect care pornește din Ungaria, dar trece și peste teritoriul Ucrainei.

„Obiectul specificat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei din partea maghiară”, a mai menționat armata ucraineană, precizând că, „pentru a elimina potențiala amenințare, Forțele de Apărare ale Ucrainei au patrulat spațiul aerian de deasupra districtului Ujhorod cu un echipaj de drone Chaklun-KM din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că o dronă venind din Ungaria a încălcat neautorizat spațiul aerian al țării.

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe X.  

Declarația sa a atras reacția Budapestei, care, prin vocea ministrului de externe Peter Szijjarto, a transmis că Zelenki „a luat-o razna”.

„Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar”, a scris Peter Szijjarto vineri, într-un mesaj pe Facebook. „El vede acum monştri”, a adăugat ministrul ungar despre preşedintele Ucrainei.

