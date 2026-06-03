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Aeroportul din Kuweit a fost lovit de drone. Mai multe persoane au fost rănite

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Aeroport Kuweit atacat drone
Nu este prima dată când aeroportul din Kuweit este atacat cu drone. Imagine din luna aprilie. Foto: profimedia

Aeroportul internaţional din Kuweit a fost lovit de drone iraniene, ceea ce a provocat rănirea mai multor persoane, a anunţat miercuri armata kuweitiană.

„Dronele inamice au vizat astăzi terminalul de pasageri (T1) al aeroportului internaţional din Kuweit, în cadrul unui atac iranian, ceea ce a provocat pagube materiale importante şi a rănit mai multe persoane”, a declarat armata pe contul său de X, informează News.ro.

Atacurile au avut loc după ce Iranul a încetat comunicarea cu mediatorii în legătură cu prelungirea armistițiului în conflictul cu SUA și Israel, potrivit unor informații publicate marți de două agenții de știri iraniene semioficiale. Președintele SUA, Donald Trump, a contestat această afirmație și a declarat că negocierile continuă.

Autoritatea aviaţiei civile a suspendat traficul aerian, iar zborurile au fost redirecţionate către alte aeroporturi, a relatat agenţia oficială de presă Kuna.

Aeroportul tocmai se redeschisese la 1 iunie, după ce fusese închis tocmai din cauza războiului cu Iranul.

Marți seara, armata SUA a declarat că a lansat atacuri asupra unei instalații militare iraniene ca represalii pentru rachetele iraniene lansate asupra Kuweitului și Bahrainului. Aceasta a afirmat că Iranul a lansat două rachete asupra Kuweitului, care s-au dezintegrat în timpul zborului, în timp ce forțele americane și bahreiniene au interceptat rachetele îndreptate spre Bahrain. Comandamentul Central al SUA a declarat, de asemenea, că a „doborât mai multe drone” care vizau forțele americane din Kuweit.

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Editor : Sebastian Eduard

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