Live TV

Aliat al lui Robert Fico, despre planul UE privind „zidul anti-drone”: „E ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el”

Data actualizării: Data publicării:
drone-ue
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind „zidul anti-drone”. Foto: Profimedia

Un aliat al premierului slovac Robert Fico a criticat planul Uniunii Europene de a construi un „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, care nu include Slovacia sau Ungaria, relatează Bloomberg.

Declarațiile făcute de Tibor Gaspar, vicepreședintele parlamentului, arată cum cea mai recentă inițiativă de apărare a Uniunii Europene pune la încercare relațiile din interiorul blocului comunitar, membrii din est atacând Kremlinul pentru recentele încălcare ale spațiului aerian.

Șapte țări - Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria -  au fost invitate să participe vineri, 26 septembrie 2025, la discuții privind dronele.
„Ce rost are să construim o barieră defensivă în Polonia și România, dar nu și în Ungaria și Slovacia?”, a spus Gaspar în fața reporterilor din Bratislava.

Afirmația pare să contravină orientării pro-Kremlin a premierului slovac, care s-a întâlnit de trei ori cu președintele rus Vladimir Putin în ultimul an și a respins o serie de inițiative de apărare ale UE, precum și ajutorul militar pentru Kiev.

Robert Fico a susținut că aceste politici duc la o escaldare militară care ar putea provoca un război mai amplu. Totuși, companiile private din Slovacia se numără printre principalii exportatori de muniție pentru Ucraina, unele dintre ele fiind deținute de Czechoslovak Group, condusă de magnatul ceh Michal Strnad.

Miliardarul, care se numără în prezent printre cele mai bogate persoane din Republica Cehă, este unul dintre principalii contribuabili la o inițiativă a guvernului ceh care furnizează muniție Ucrainei.

Gaspar, un aliat apropiat al lui Fico și membru al partidului de guvernământ Smer, nu a spus în mod explicit dacă Slovacia are de gând să se alăture grupului de construire a „zidului anti-drone”.
Totodată, nu este clar dacă Ungaria va exprima o nemulțumire similară. Guvernul de la Budapesta nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.
„Dacă vor să ne lase pe dinafară, iar o parte din granița estică a NATO rămâne expusă, este ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el”, a spus Gaspar.

Amintim că Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind „zidul anti-drone”, a dezvăluit purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru Suspilne.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Plafonarea adaosului comercial pentru alimente va fi...
Iran nuclear
Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă...
rabla plus
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care...
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după ce Polonia a amenințat că va doborî avioane rusești dacă îi încalcă spațiul aerian
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova”
Euro digital. Mugur Isărescu explică de ce o țară încă nu poate trece la o economie fără numerar. „Sunt două considerente”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu și Nicușor Dan
România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în UE. Sondaj Inscop
Andrius-Kubilius
România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul de drone”. Slovacia și Ungaria, excluse de la discuțiile inițiale
Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto.
Ungaria refuză să oprească achiziționarea de petrol rusesc, în ciuda cererii lui Trump către aliații NATO
Viktor Orban.
Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Ungaria nu va permite UE să meargă la război”
Protest la Budapesta. Foto: Profimedia
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să manifesteze contra premierului ungar Viktor Orban
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi vorbește pentru prima dată despre viața sa ca bunic: E o nebunie, e grozav, e minunat!
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...