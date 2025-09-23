Aliat al lui Robert Fico, despre planul UE privind „zidul anti-drone”: „E ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el”

Un aliat al premierului slovac Robert Fico a criticat planul Uniunii Europene de a construi un „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, care nu include Slovacia sau Ungaria, relatează Bloomberg.

Declarațiile făcute de Tibor Gaspar, vicepreședintele parlamentului, arată cum cea mai recentă inițiativă de apărare a Uniunii Europene pune la încercare relațiile din interiorul blocului comunitar, membrii din est atacând Kremlinul pentru recentele încălcare ale spațiului aerian.

Șapte țări - Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria - au fost invitate să participe vineri, 26 septembrie 2025, la discuții privind dronele.

„Ce rost are să construim o barieră defensivă în Polonia și România, dar nu și în Ungaria și Slovacia?”, a spus Gaspar în fața reporterilor din Bratislava.

Afirmația pare să contravină orientării pro-Kremlin a premierului slovac, care s-a întâlnit de trei ori cu președintele rus Vladimir Putin în ultimul an și a respins o serie de inițiative de apărare ale UE, precum și ajutorul militar pentru Kiev.

Robert Fico a susținut că aceste politici duc la o escaldare militară care ar putea provoca un război mai amplu. Totuși, companiile private din Slovacia se numără printre principalii exportatori de muniție pentru Ucraina, unele dintre ele fiind deținute de Czechoslovak Group, condusă de magnatul ceh Michal Strnad.

Miliardarul, care se numără în prezent printre cele mai bogate persoane din Republica Cehă, este unul dintre principalii contribuabili la o inițiativă a guvernului ceh care furnizează muniție Ucrainei.

Gaspar, un aliat apropiat al lui Fico și membru al partidului de guvernământ Smer, nu a spus în mod explicit dacă Slovacia are de gând să se alăture grupului de construire a „zidului anti-drone”.

Totodată, nu este clar dacă Ungaria va exprima o nemulțumire similară. Guvernul de la Budapesta nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.

„Dacă vor să ne lase pe dinafară, iar o parte din granița estică a NATO rămâne expusă, este ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el”, a spus Gaspar.

Amintim că Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind „zidul anti-drone”, a dezvăluit purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru Suspilne.

