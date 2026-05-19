Armata SUA face precizări despre ancheta în curs privind școala bombardată din Iran

Morminte săpate pentru copiii morți în atacul asupra unei școli primare din Minab, Iran, 3 martie 2026. Foto: Profimedia

Ancheta armatei americane privind atentatul mortal cu bombă asupra unei şcoli din Minab, în sudul Iranului, desfăşurat în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, este „complexă, dar se apropie de sfârşit”, a declarat marţi şeful comandamentului american pentru regiune, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Întrebat de Comisia pentru Forţe Armate a Camerei Reprezentanţilor dacă armata americană va "recunoaşte o greşeală" la aproape trei luni după atac, amiralul Brad Cooper a răspuns: "Este o anchetă complexă".

Conform The New York Times, care citează oficiali americani şi surse apropiate anchetei, racheta care a lovit şcoala a fost lansată de armata americană după o eroare de ţintire.

„Şcoala în sine este situată pe o bază activă de rachete de croazieră a Gardienilor Revoluţiei. Este mai complex decât un atac obişnuit”, a adăugat amiralul Cooper.

„De îndată ce vom termina (ancheta), mă angajez pe deplin la transparenţă”, a mai spus el.

Această anchetă „mai amănunţită şi cuprinzătoare”, realizată de o organizaţie externă şi comandată după un raport preliminar, „se apropie de sfârşit”, a declarat oficialul de rang înalt, fără a specifica un calendar mai precis, dar promiţând să publice o versiune neclasificată a concluziilor la momentul oportun.

Bombardamentul asupra şcolii din Minab, în sudul Iranului, a avut loc pe 28 februarie, prima zi a ofensivei israeliano-americane. Conform unui bilanţ recent revizuit al morţilor, publicat de Teheran, în atac şi-au pierdut viaţa 155 de persoane, dintre care 120 de copii.

Iranul a arătat cu degetul spre armata americană de la atac.

Donald Trump a negat iniţial orice implicare americană, după care a dat parţial înapoi şi a indicat faptul că va „accepta” rezultatul anchetei deschise de Pentagon. Israelul a negat orice legătură cu atacul.

AFP a stabilit că respectiva clădire se afla în apropierea a două situri controlate de Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, puternica gardă ideologică a regimului, dar nu a putut accesa locul pentru a verifica independent numărul victimelor sau circumstanţele atacului.

La sfârşitul lunii martie, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a cerut Washingtonului „să ducă ancheta rapid la capăt şi ca toate concluziile acesteia să fie făcute publice”.

