Armata SUA face precizări despre ancheta în curs privind școala bombardată din Iran

Ancheta armatei americane privind atentatul mortal cu bombă asupra unei şcoli din Minab, în sudul Iranului, desfăşurat în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, este „complexă, dar se apropie de sfârşit”, a declarat marţi şeful comandamentului american pentru regiune, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat de Comisia pentru Forţe Armate a Camerei Reprezentanţilor dacă armata americană va "recunoaşte o greşeală" la aproape trei luni după atac, amiralul Brad Cooper a răspuns: "Este o anchetă complexă".

Conform The New York Times, care citează oficiali americani şi surse apropiate anchetei, racheta care a lovit şcoala a fost lansată de armata americană după o eroare de ţintire.

„Şcoala în sine este situată pe o bază activă de rachete de croazieră a Gardienilor Revoluţiei. Este mai complex decât un atac obişnuit”, a adăugat amiralul Cooper.

„De îndată ce vom termina (ancheta), mă angajez pe deplin la transparenţă”, a mai spus el.

Această anchetă „mai amănunţită şi cuprinzătoare”, realizată de o organizaţie externă şi comandată după un raport preliminar, „se apropie de sfârşit”, a declarat oficialul de rang înalt, fără a specifica un calendar mai precis, dar promiţând să publice o versiune neclasificată a concluziilor la momentul oportun.

Bombardamentul asupra şcolii din Minab, în sudul Iranului, a avut loc pe 28 februarie, prima zi a ofensivei israeliano-americane. Conform unui bilanţ recent revizuit al morţilor, publicat de Teheran, în atac şi-au pierdut viaţa 155 de persoane, dintre care 120 de copii.

Iranul a arătat cu degetul spre armata americană de la atac.

Donald Trump a negat iniţial orice implicare americană, după care a dat parţial înapoi şi a indicat faptul că va „accepta” rezultatul anchetei deschise de Pentagon. Israelul a negat orice legătură cu atacul.

AFP a stabilit că respectiva clădire se afla în apropierea a două situri controlate de Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, puternica gardă ideologică a regimului, dar nu a putut accesa locul pentru a verifica independent numărul victimelor sau circumstanţele atacului.

La sfârşitul lunii martie, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a cerut Washingtonului „să ducă ancheta rapid la capăt şi ca toate concluziile acesteia să fie făcute publice”.

