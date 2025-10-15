Armata suedeză a anunţat că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică

Armata suedeză a anunţat miercuri că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, vorbind despre o „operaţiune de rutină” realizată în colaborare cu aliaţii săi militari.

„Un submarin rusesc a intrat ieri în Marea Baltică prin (strâmtoarea daneză) Great Belt”, a transmis armata suedeză într-un comunicat citat de Agerpres. „Avioanele de vânătoare şi navele de război ale forţelor armate au depistat submarinul în Kattegatt (o strâmtoare între Danemarca şi Suedia) şi îl urmăresc acum”, a precizat aceeaşi sursă.

Armata suedeză a declarat că este vorba despre o „operaţiune de rutină în strânsă colaborare cu aliaţii noştri”, susţinând că are o „bună imagine de ansamblu asupra vecinătăţii sale imediate”.

Tensiunile din Marea Baltică au crescut semnificativ de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat în ianuarie că Suedia „nu este în război, dar nici în stare de pace”.

Suedia a pus capăt celor două secole de neutralitate militară prin aderarea la NATO în 2024.

Potrivit lui Kristersson, întreaga regiune a Mării Baltice este vizată de „atacuri hibride”, în special dezinformare şi sabotaje ale cablurilor submarine.

„Ameninţarea rusească va dura probabil mult timp. La fel şi apărarea noastră”, a adăugat el.

Editor : A.P.