Live TV

Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă”

Data publicării:
profimedia-0950343890
Militari ucraineni pe frontul de la Pokrovsk. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmaţiile Moscovei conform cărora soldaţii săi ar fi fost încercuiţi de trupe ruseşti la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Doneţk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe cu prioritate.

„Apărarea aglomerării urbane Pokrovsk-Mîrnograd continuă. Nu există nicio încercuire a unităţilor şi diviziilor noastre”, a transmis Statul Major General ucrainean pe reţelele sociale.

Această declaraţie survine după afirmaţiile Rusiei din această săptămână, conform cărora armata rusă „întăreşte încercuirea” forţelor ucrainene din zonă.

Ministrul rus al Apărării a declarat miercuri, pe Telegram, că situaţia forţelor ucrainene se „deteriorează rapid” în Pokrovsk şi Kupiansk, un alt centru logistic şi focar de lupte în nord-estul Ucrainei.

Câteva sute de soldaţi ruşi au intrat în zona metropolitană Pokrovsk-Mîrnograd, a confirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna aceasta.

Armata ucraineană a declarat că „este în curs de desfăşurare o rezistenţă activă la încercările grupurilor de infanterie inamice de a-şi stabili poziţii”.

Preşedintele ucrainean şi-a vizitat trupele în zona Pokrovsk marţi.

„Serviţi într-un sector atât de important. Acesta este statul nostru, acesta este Estul nostru”, le-a spus el soldaţilor, conform unei înregistrări video publicate de biroul prezidenţial.

La 31 octombrie, Rusia controla, integral sau parţial, 19,2% din teritoriul ucrainean, inclusiv 81% din regiunea Doneţk şi aproape toată regiunea vecină Lugansk, conform datelor analizate de AFP şi furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Ameninţări Critice (CTP).

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
primar in calduri
3
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile...
luvru
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele...
Ultimele știri
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?”
Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. ISU București-Ilfov: Defecțiune a fost remediată
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Andrei Belousov
Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei
Angelina Jolie a făcut o vizită neașteptată în Herson.
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză într-un oraș ucrainean devastat de război
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare
Fabien Mandon
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare”
Vladimir Putin și Donald Trump.
Putin vrea ca și Rusia să reia testele nucleare, după anunțul lui Trump. Ce ordin a dat în Consiliul de Securitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”