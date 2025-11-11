Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării). În România, Ministerul Apărării a anunțat căderea unor resturi de dronă militară pe teritoriul național, în urma unor atacuri în zona porturilor ucrainene de la Dunăre. În est, Kramatorsk, dronele rusești au ucis o persoană şi au provocat incendii luni.

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice”, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe contul său de Telegram.

El a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

Postul de televiziune ucrainean Kanal 24 a transmis că atacul întrerprins de forţele ruse cu drone kamikaze Shahed a vizat îndeosebi oraşul Reni din regiunea Odesa. Canalele ucrainene de monitorizare a atacurilor au alertat în jurul orei 00:30 cu privire la 20 de drone care se îndreptau spre Reni, îndemnând locuitorii să meargă în adăposturi.

Alerta de raid aerian fusese activată în regiunea Odessa încă de luni, ora 23:01. Marţi, în jurul orelor 01:30, pericolul de atac persista.

În total, sirenele de raid aerian au fost declanşate de 10 ori în regiune pe durata zilei de luni.

De asemenea portul ucrainean Izmail, de pe Dunăre, a fost vizat de atacul rusesc de noaptea trecută, unde au fost înregistrate „numeroase explozii”, a informat AFP.

Eficiența apărării ucrainene scade

Rusia a atacat în cursul de luni spre marţi regiunile Odesa (sud), Dnipropetrovsk (centru-est), Doneţk (est) şi Harkov (nord-est) cu 119 drone, au raportat marţi dimineaţă Forţele aeriene ucrainene într-un prim comunicat, în care au indicat că 53 de aparate fără pilot au fost neutralizate, iar alte 59 au lovit 18 obiective pe care nu le-au specificat.

Cifrele confirmă scăderea dramatică a procentului de interceptări de către ucraineni, care în unele faze ale războiului ajunsese să fie practic de 100 % în unele nopţi.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din august, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi altor infrastructuri energetice ruseşti.

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii.

Un mort în urma unui atac rusesc în estul Ucrainei

Un atac cu drone ruseşti a ucis o persoană şi a provocat incendii luni seară în Kramatorsk, în estul Ucrainei, a anunţat consiliul local, conform AFP, potrivit Agerpres.

„Kramatorsk a fost victima unui atac masiv. Şapte drone au lovit oraşul în decurs de 30 de minute”, la scurt timp după ora 20:00 (18:00 GMT), a scris consiliul pe reţeaua de socializare Telegram.

„Conform relatărilor iniţiale, o persoană a fost ucisă în bombardament, un bărbat născut în 1961”, a adăugat aceeaşi sursă, raportând pagube aduse unei „instituţii de învăţământ” şi unor clădiri rezidenţiale.

Pe 23 octombrie, doi jurnalişti ucraineni de la Freedom TV, Aliona Gramova şi Ievgen Karmazin, au fost ucişi de o dronă rusească la o benzinărie din Kramatorsk, în timp ce se aflau într-o maşină, conform agenţiei lor media.

În regiunea Harkov (nord-est), o dronă de atac rusească a lovit un vehicul luni seară, rănindu-i cei trei ocupanţi ai acestuia, între care şi un băiat de 16 ani, conform procuraturii regionale Harkov.

Rusia, cu forţele sale mai bine echipate şi mai numeroase, continuă să avanseze în estul Ucrainei, în special în regiunea Doneţk, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor. Luni, Moscova a susţinut că a capturat încă trei sate de acolo.

Între timp, Rusia îşi intensifică campania de bombardament împotriva infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene de săptămâni întregi, pe fondul scăderii temperaturilor pe măsură ce se apropie iarna.

Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării şi alte instalaţii din Rusia. Ministrul rus al Apărării a indicat marţi dimineaţă că 37 de drone de atac ucrainene au fost interceptate peste noapte, fără a menţiona vreo pagubă.

