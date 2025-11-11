Live TV

Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa

Data publicării:
explozie in portul izmail de la dunare, pe malul ucrainean
Dronele rusești atacă în mod regulat porturile ucrainene de la Dunăre. Foto: Profimedia
Din articol
Eficiența apărării ucrainene scade Un mort în urma unui atac rusesc în estul Ucrainei

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării). În România, Ministerul Apărării a anunțat căderea unor resturi de dronă militară pe teritoriul național, în urma unor atacuri în zona porturilor ucrainene de la Dunăre. În est, Kramatorsk, dronele rusești au ucis o persoană şi au provocat incendii luni.

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice”, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe contul său de Telegram.

El a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

Postul de televiziune ucrainean Kanal 24 a transmis că atacul întrerprins de forţele ruse cu drone kamikaze Shahed a vizat îndeosebi oraşul Reni din regiunea Odesa. Canalele ucrainene de monitorizare a atacurilor au alertat în jurul orei 00:30 cu privire la 20 de drone care se îndreptau spre Reni, îndemnând locuitorii să meargă în adăposturi.

Alerta de raid aerian fusese activată în regiunea Odessa încă de luni, ora 23:01. Marţi, în jurul orelor 01:30, pericolul de atac persista.

În total, sirenele de raid aerian au fost declanşate de 10 ori în regiune pe durata zilei de luni.

De asemenea portul ucrainean Izmail, de pe Dunăre, a fost vizat de atacul rusesc de noaptea trecută, unde au fost înregistrate „numeroase explozii”, a informat AFP.

Eficiența apărării ucrainene scade

Rusia a atacat în cursul de luni spre marţi regiunile Odesa (sud), Dnipropetrovsk (centru-est), Doneţk (est) şi Harkov (nord-est) cu 119 drone, au raportat marţi dimineaţă Forţele aeriene ucrainene într-un prim comunicat, în care au indicat că 53 de aparate fără pilot au fost neutralizate, iar alte 59 au lovit 18 obiective pe care nu le-au specificat.

Cifrele confirmă scăderea dramatică a procentului de interceptări de către ucraineni, care în unele faze ale războiului ajunsese să fie practic de 100 % în unele nopţi.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din august, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi altor infrastructuri energetice ruseşti.

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii.

Un mort în urma unui atac rusesc în estul Ucrainei

Un atac cu drone ruseşti a ucis o persoană şi a provocat incendii luni seară în Kramatorsk, în estul Ucrainei, a anunţat consiliul local, conform AFP, potrivit Agerpres.

„Kramatorsk a fost victima unui atac masiv. Şapte drone au lovit oraşul în decurs de 30 de minute”, la scurt timp după ora 20:00 (18:00 GMT), a scris consiliul pe reţeaua de socializare Telegram.

„Conform relatărilor iniţiale, o persoană a fost ucisă în bombardament, un bărbat născut în 1961”, a adăugat aceeaşi sursă, raportând pagube aduse unei „instituţii de învăţământ” şi unor clădiri rezidenţiale.

Pe 23 octombrie, doi jurnalişti ucraineni de la Freedom TV, Aliona Gramova şi Ievgen Karmazin, au fost ucişi de o dronă rusească la o benzinărie din Kramatorsk, în timp ce se aflau într-o maşină, conform agenţiei lor media.

În regiunea Harkov (nord-est), o dronă de atac rusească a lovit un vehicul luni seară, rănindu-i cei trei ocupanţi ai acestuia, între care şi un băiat de 16 ani, conform procuraturii regionale Harkov.

Rusia, cu forţele sale mai bine echipate şi mai numeroase, continuă să avanseze în estul Ucrainei, în special în regiunea Doneţk, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor. Luni, Moscova a susţinut că a capturat încă trei sate de acolo.

Între timp, Rusia îşi intensifică campania de bombardament împotriva infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene de săptămâni întregi, pe fondul scăderii temperaturilor pe măsură ce se apropie iarna.

Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării şi alte instalaţii din Rusia. Ministrul rus al Apărării a indicat marţi dimineaţă că 37 de drone de atac ucrainene au fost interceptate peste noapte, fără a menţiona vreo pagubă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
diana buzoianu la o sedinta
5
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e...
Mihai Barbu.
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă...
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
După Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu spune că reacția CSM e...
Ultimele știri
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada
Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: „Sunt eroii care ne amintesc mereu că nu putem fi bine în lipsa securităţii ţării noastre”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dronă militară în zbor
Reacția lui Nicușor Dan după ce MApN a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii
European Commission President Ursula von der Leyen
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros”
soldati ucraineni
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
Drone kamikaze Shahed.
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având promisiunea unei cariere
Partenerii noștri
Pe Roz
„Wow! Un munte de energie!”. Goldie Hawn, antrenament pe trambulină la 79 de ani: „Dansează ca și cum nimeni...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cine răspunde pentru infiltrațiile din tavan. Proprietarul de la ultimul etaj sau asociația de locatari?
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Este incredibil să constanţi transformarea!" Maria Sharapova, din nou în lumina reflectoarelor
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Dustin Hoffman și soția sa, apariție rară și plină de tandrețe. Tocmai au sărbătorit 45 de ani de mariaj, iar...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...