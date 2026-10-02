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Video Atac rusesc asupra Kievului: Un mort, doi răniți. Două poduri peste Nipru, închise

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podul de sud Nipru
Dronele rusești au lovit, la 1 octombrie, un pod important din Kiev, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii. Foto: Profimedia Images
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Atacurile aeriene rusești au provocat moartea unei persoane și rănirea a două în capitala ucraineană Kiev și au forțat închiderea a două poduri peste râul Dnipro, au declarat vineri autoritățile orașului, scrie Reuters.

Joi, dronele rusești au lovit o școală din Kiev și Podul de Sud peste râul Dnipro, provocând incendii în capitală, au declarat oficialii din Kiev.

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Traficul pe Podul de Sud și Podul Paton a fost închis, cu restricții parțiale pe Podul Metro, iar un incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc de locuințe din Kiev, au declarat vineri oficialii orașului pe Telegram.

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Ministerul rus al Apărării a declarat pe Telegram că dronele sale au lovit un pod peste râul Dnipro din Kiev, o centrală electrică din regiunea înconjurătoare, portul Izmail de lângă Odesa și o navă de marfă, precizând că toate erau utilizate în scopuri militare.

În Rusia, dronele ucrainene au vizat instalații industriale din orașul Volgograd, unde se află o mare rafinărie de petrol, provocând un incendiu și rănind o persoană după ce au lovit un bloc de locuințe, a declarat un guvernator.

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Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, au costat Rusia 1% din produsul intern brut, a declarat președintele rus Vladimir Putin, în timp ce oamenii formau cozi lungi pentru a-și alimenta mașinile pe fondul pagubelor provocate.

Editor : Ana Petrescu

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