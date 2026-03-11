Live TV

Analiză „Atacul abia a început”. Lumea paralelă în care îi ține pe iranieni propaganda de la Teheran

Data publicării:
iran rachete
Foto: Profimedia Images

Odată cu începerea războiului din Iran, aparatele de propagandă a părților beligerante au turat moatoarele la maximum. Dacă în cazul Israelului și al SUA jurnaliștii pot verifica informațiile din surse independete, în cazul Iranului, o teocrație abolutistă, populația, fără acces la internet, are drept singură sursă de informare canalalele controlate strict de către regim. 

Regimul ayatolahilor și-a pus drept principal scop în politica externă distrugerea și ștergerea de pe hartă a Israelului. Acest lucru a fost mereu reflectat și în modul în care au fost construite subiectele livrate populației interne, care trăiește de 40 de ani sub o cenzură acerbă.

Prinicipalul aliat al Istraelului sunt Statele Unite ale Americii, ocazie cu care nu puține au fost momentele în care am văzut imagini din Parlamentul de la Teheren cu așa numiții aleși care strigau în cor „moarte americii”. 

După declanșarea ostilităților, violența din discursul liderilor, a celor care au rămas în viață, a ajuns la paroxisim. 

Acest lucru se observă inclusiv în modul în care este prezentată realitatea pentru consumatorii interni sau celor care încă mai pot accesa canalele care reflectă fidel politica Teheranului.

Spre exemplu, una dintre vocile care părea dispusă la dialog, șeful diplomației, și-a schimbat radical discursul în ultimele 11 zile. 

În cel mai recent mesaj, Argaghchi, pe un ton mai mult decât belicos a anunțat că „Israelul și premierul nu vor să vadă cât de puternice sunt cu adevărat forțelel Iranului” 

Acesta și-a continuat discursul spunând: „Atacul abia a început”. Oficialul iranian mai tranmsite că „dușmanii au rămas fără apărare și sunt cuprinși de o anxietate enormă”. 

Mesajele sale vin în perfectă disonanță cu realitățile care au putut fi verificate până acum. Mai exact, Teheranul a rămas fără apărare aeriană, SUA și Israel lovesc fără prea multe probleme toate țintele pe care și le fixează. 

Mai mult, din datele pe care le avem până acum, pierderile SUA se rezumă la șapte persoane, pe când Iranul a rămas fără conducerea din eșalonul superior. 

Într-un alt mesaj transmis pe canalele oficiale de către regimul iranian, populația este informată că forțele armate au lansat cel de-al 37-lea val de atacuri cu rachete și drone „extrem de sofisticate”. 

Din același mesaj iranienii află că „forțele de neegalat au distrus mai multe obiective strategice din Israel și baze militare americane din Orientul Mijlociu”.  

Editor : A.R.

Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
