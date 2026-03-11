Iranul va viza interesele economice şi bancare legate de SUA şi Israel în regiune, după un atac asupra unei bănci iraniene, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al comandamentului militar Khatam al-Anbiya din Teheran, relatează Reuters.

O clădire administrativă legată de Bank Sepah, una dintre cele mai mari bănci publice din ţară şi cu legături istorice cu armata, a fost lovită peste noapte în Teheran, potrivit agenţiei de ştiri Mehr.

Potrivit presei locale, atacul israeliano-american din noaptea trecută a „ucis angajaţi” ai băncii din capitala iraniană care lucrau „în mod excepţional” pentru a pregăti plata salariilor lunare.

„În urma campaniei lor eşuate, armata teroristă a SUA şi regimul sionist au vizat una dintre băncile ţării”, a declarat Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al comandamentului militar.

„Prin această acţiune ilegală şi neobişnuită, inamicul ne obligă să vizăm centrele economice şi băncile legate de SUA şi de regimul sionist din regiune”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt a avertizat populaţia din regiune să se ţină la o distanţă de 1.000 de metri de bănci.

Editor : C.A.