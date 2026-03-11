Live TV

Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”

Data publicării:
zelenski
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu cu jurnalistul și influencerul irlandez Caolan Robertson, că Rusia este capabilă să-și trimită trupele pentru a ajuta Iranul, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a început deja să sprijine regimul iranian cu drone și „cu siguranță îi va ajuta cu rachete și, de asemenea, cu apărarea aeriană”.

„Având în vedere situația, se pune o singură întrebare: când și care țară va fi prima care va sprijini regimul iranian prin trimiterea de trupe? La fel cum s-a întâmplat cu Rusia, când Coreea de Nord a trimis 10.000 de soldați, care sunt în prezent desfășurați în Rusia, dar ar putea fi trimiși în Ucraina. Același lucru s-ar putea întâmpla și în Iran - Rusia ar putea trimite trupe acolo”, consideră Zelenski.

Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat o campanie militară masivă împotriva Iranului, lansând sute de atacuri asupra unor ținte strategice din țară. Atacurile l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe cel puțin alți șapte oficiali militari iranieni. Ulterior, fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al țării. Liderul rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru alegerea sa ca lider suprem al Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că partea iraniană nu s-a adresat Rusiei pentru nicio asistență în afară de sprijinul politic oferit de Moscova. În ianuarie 2025, Rusia și Iranul au semnat un Acord de Parteneriat Strategic, care include o cooperare militară consolidată.

La sfârșitul lunii februarie, Financial Times a relatat că Iranul a semnat un acord secret cu Rusia în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro pentru a achiziționa mii de sisteme de rachete antiaeriene de ultimă generație, ca parte a unui program masiv de restaurare a sistemului său de apărare aeriană avariat în timpul războiului de anul trecut cu Israelul.

La începutul lunii martie, The Washington Post a transmis că Rusia furniza Iranului informații despre amplasarea navelor de război și a aeronavelor americane în Orientul Mijlociu.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 4
Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă
ID335933_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, concluzii după ședința CSAT: decizia privind solicitarea SUA de a trimite noi forțe și echipamente la Mihail Kogalniceanu
Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Giorgia Meloni critică dur războiul SUA-Israel împotriva Iranului: „Amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare”
Tehran urban skyline and Iran flag
Iranul amenință că va viza „interesele economice” ale SUA și Israelului în regiune: populația, avertizată să stea departe de bănci
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul acuză Iranul că a lansat rachete din „zone civile dens populate”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
atac cu rachete ucraina
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o...
femeie cu pungi pline de haine
De ce au scăzut vânzările din comerțul cu amănuntul în ianuarie 2026...
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de...
Ultimele știri
50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii
Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: „Europa, pregătită pentru impactul conflictului din Orientul Mijlociu”
Grecia a decis să plafoneze marjele de profit la preţurile combustibililor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul...
Screenshot 2026-03-11 at 12.51.04
Schimb de replici pe bugetul ANCOM în Parlament. Mihaiu: „Cheltuieli crescute și cu 600%”. Zgonea: „Nu dăm...
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află...
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026