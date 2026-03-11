Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu cu jurnalistul și influencerul irlandez Caolan Robertson, că Rusia este capabilă să-și trimită trupele pentru a ajuta Iranul, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a început deja să sprijine regimul iranian cu drone și „cu siguranță îi va ajuta cu rachete și, de asemenea, cu apărarea aeriană”.

„Având în vedere situația, se pune o singură întrebare: când și care țară va fi prima care va sprijini regimul iranian prin trimiterea de trupe? La fel cum s-a întâmplat cu Rusia, când Coreea de Nord a trimis 10.000 de soldați, care sunt în prezent desfășurați în Rusia, dar ar putea fi trimiși în Ucraina. Același lucru s-ar putea întâmpla și în Iran - Rusia ar putea trimite trupe acolo”, consideră Zelenski.

Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat o campanie militară masivă împotriva Iranului, lansând sute de atacuri asupra unor ținte strategice din țară. Atacurile l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe cel puțin alți șapte oficiali militari iranieni. Ulterior, fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al țării. Liderul rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru alegerea sa ca lider suprem al Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că partea iraniană nu s-a adresat Rusiei pentru nicio asistență în afară de sprijinul politic oferit de Moscova. În ianuarie 2025, Rusia și Iranul au semnat un Acord de Parteneriat Strategic, care include o cooperare militară consolidată.

La sfârșitul lunii februarie, Financial Times a relatat că Iranul a semnat un acord secret cu Rusia în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro pentru a achiziționa mii de sisteme de rachete antiaeriene de ultimă generație, ca parte a unui program masiv de restaurare a sistemului său de apărare aeriană avariat în timpul războiului de anul trecut cu Israelul.

La începutul lunii martie, The Washington Post a transmis că Rusia furniza Iranului informații despre amplasarea navelor de război și a aeronavelor americane în Orientul Mijlociu.

