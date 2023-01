Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, luni, la Digi24, despre situația privind aderarea României la spațiul Schengen și despre prezența cancelarului Austriei, Karl Nehammer, în Bulgaria. Aurescu spune că nu crede că vizita lui Nehammer în Bulgaria poate schimba ceva și a reamintit că șeful executivului austriac și-a reiterat opoziția față de extinderea Schengen chiar înainte de vizita de luni. De asemenea, ministrul român a apreciat că Austria încearcă să „atenueze o anumită percepție legată de izolarea Austriei pe plan european în urma votului pe care l-a dat în decembrie”.

Bogdan Aurescu: Tocmai am terminat o discuție foarte bună cu doamna ministru de externe a Germaniei, doamna Annalena Baerbock și Germania, trebuie spus, că ne susține foarte ferm și activ și dorește să întreprindă demersuri foarte bune pe lângă toți factorii de decizie, inclusiv pe lângă Austria, pe lângă CE.

De asemenea, am discutat, astăzi, cu colegii din Italia și din Belgia. Iarăși, am primit asigurări de sprijin activ și consistent. Am discutat și cu colegul nostru din Croația, pentru că deja Croația fiind membru Schengen, de asemenea, este un stat care poate să facă demersuri în favoarea României și, iarăși, am primit asigurări din partea colegului meu croat în acest sens.

Acestor demersuri li se adaugă celor pe care le-am făcut deja – discuția cu omologul meu suedez, din 11 ianuarie. De altfel, și astăzi am discutat cu colegul suedez și m-a asigurat de începerea, în perioada imediat următoare, a consultărilor pe care urmează să le facă președinția suedeză cu toate celelalte state membre.

Vreau să spun că președinția suedeză este extrem de hotărâtă să trateze cu prioritate acest subiect. Am mai discutat, după cum știți, cu Spania, care reprezintă următoarea președinție, din a doua jumătate a anului. Am discutat cu Danemarca, cu colegul meu danez, care reprezintă un nou guvern, deci a fost foarte importantă acea discuție pentru că ea a arătat că noul guvern de la Copenhaga susține aderarea României.

Am mai discutat cu Portugalia, cu colegul meu, ministrul de externe, cu Finlanda, ministrul pentru afaceri europene, care a făcut o vizită la București, cu colegii mei din Polonia, din Cehia. La Davos am discutat, de asemenea, cu colega mea din Slovenia.

Toți acești miniștri de externe și, respectiv, de afaceri europene, susțin în mod foarte ferm, inclusiv prin demersuri făcute pe lângă Austria, aderarea României la spațiul Schengen.

„Este prematur să vorbim despre un calendar”

Jurnalist: În aceste condiții, în care avem această susținere, putem să avem curajul să cerem să fie pusă din nou această problemă pe ordinea de zi. Putem să avem speranțe pentru prima jumătate a acestui an?

Bogdan Aurescu: Îmi cereți să fac evaluări care au legătură cu termene sau cu calendare. Cred că e foarte important ca aceste consultări pe care președinția suedeză le va începe în mod formal în perioada imediat următoare să se declanșeze, ele să degaje un anumit rezultat, o anumită concluzie și pe urmă putem să vorbim de calendare. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că Austria este într-o perioadă electorală.

Pe 29 ianuarie sunt alegeri. Înainte de această dată este greu de estimat care va fi poziția Austriei. Știți că săptămâna trecută am discutat la Davos și cu colegul meu, ministrul de externe austriac, și i-am arătat că România este deschisă pentru o discuție foarte constructivă, dar este nevoie, evident, și de un răspuns similar din partea Austriei.

Știți că, tot săptămâna trecută, joi, președintele României și președintele Austriei au avut o discuție telefonică în aceiași parametri. De asemenea, știți că am decis să trimitem înapoi la Viena ambasadorul României, cel care a fost chemat pentru consultări în decembrie, tot ca gest de deschidere din partea României.

Toate aceste gesturi și demersurile noastre vor continua, trebuie să se acumuleze și vrem să vedem ce anume se degajă din acest tip de proces.

În altă ordine de idei, nu trebuie să uităm că Bulgaria mai are de discutat și cu Olanda, nu doar cu Austria. Prin urmare, există o serie de solicitări din partea Olandei care trebuie să-și găsească un răspuns din partea autorităților de la Sofia.

Deci toate aceste elemente trebuie puse împreună și trebuie trasă, apoi, o concluzie. Este prematur acum să vorbim despre un calendar anume.

„O încercare de a atenua o percepție legată de izolarea Austriei pe plan european”

Jurnalist: Legat de cancelarul austriac, care este astăzi în Bulgaria, credeți că se va schimba ceva după această vizită, și în contextul în care sunt alegeri importante în Austria. Poate de săptămână viitoare să se reașeze lucrurile.

Bogdan Aurescu: Eu nu cred că această vizită în sine poate să schimbe ceva. De altfel, cancelarul austriac a și anunțat înainte de vizită, înainte de a face această, să spunem inspecție la frontiera turco-bulgară, că poziția Austriei rămâne aceeași.

Prin urmare nu cred că în urma acestei vizite se va putea trage vreo concluzie. Pe de altă parte, noi am discutat, atunci când am vorbit cu ministerul de externe austriac, săptămâna trecută, la Davos, i-am spus că România este deschisă să discute atât cu Austria cât și împreună cu CE și cu ceilalți parteneri pentru a găsi un răspuns la solicitările pe care Austria le-a adresat către CE.

Pentru că vreau să reamintesc aici că Austria nu a cerut nimic din partea României, să facă ceva sau să nu facă ceva. E vorba de solicitări trimise către Comisie pentru a fi, să spunem, mai receptivă la probleme legate de migație pe care le acuză Austria.

Jurnalist: Comisia Europeană credeți că ar mai accepta o dată o situație de genul celei în care am fost puși cu toții anul trecut, cu acel veto al Austriei.

Bogdan Aurescu: Comisia nu cred că are legătură cu fixarea de date sau de termene, Comisia este susținătorul aderării României și întotdeauna am găsit în Comisie un susținător. Decizia este luată cu unanimitate de statele membru în consiliul JAI.

De altfel, ministrul de externe austriac îmi spunea , săptămâna trecută că, din punctul lui de vedere, trebuie lăsate aspectele acestea la nivelul ministerelor de interne, urmând ca ministerele de externe să faciliteze dialogul. Ceea ce și facem, pentru că, iată, există o, să spunem, activitate foarte intensă în această perioadă pentru a menține acest subiect în atenția tuturor partenerilor europeni, a tuturor statelor membre, a instituțiilor europene, inclusiv din partea Comisiei. Și încercăm să găsim soluții, să degajăm soluții. Însă nu putem să facem abstracție de realități obiective cum sunt, de exemplu, cele legate de alegerile din Austria sau de situația migrației pe ruta balcanică un de România nu este plasată.

Acesta este și motivul pentru care cancelarul Austriei se află în Bulgaria și nu în România.

Jurnalist: Am putea privi ca o acțiune de sfidare la adresa României tot ce s-a întâmplat legat de cancelarul Austriei și Bulgaria în ultima perioadă, chiar de la începutul acestui an, ați simțit-o așa?

Bogdan Aurescu: Nu cred că e vorba de o sfidare, nu am simțit-o în acești parametri sau în acest sens, ci mai degrabă o încercare de a atenua o anumită percepție legată de izolarea Austriei pe plan european în urma votului pe care l-a dat în decembrie. Pentru că este foarte clar că în acel moment, prin acel vot negativ, Austria a arătat că este singurul stat european care se opune României pentru a adera la spațiul Schengen, iar toate celelale state membre susțin această aderare.

Discutând și astăzi cu toți colegii mei, această percepție de afectare nu atât sau nu doar a intereselor României, respectiv Bulgariei, față de care se opune și Olanda, este cea mai, să spunem, evident, ci mai ales percepția că principiul solidarității și unității europene a fost afectat. Aceasta este imaginea pe care o are, la Bruxelles, în acest moment, această situație a aderării României, respectiv, Bulgariei, la spațiul Schengen.

Editor : Adrian Dumitru