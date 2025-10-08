Live TV

Autorul atacului mortal de la sinagoga din Manchester jurase credinţă grupării Stat Islamic, anunță Poliția

atac manchester
Atac lângă o sinagogă din Manchester. Foto: Profimedia

Autorul atentatului de săptămâna trecută de la o sinagogă din Manchester a sunat la poliţie în timpul atacului şi a afirmat că acţionează în numele grupării Stat Islamic, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al poliţiei antiteroriste britanice, relatează AFP şi Reuters.

„La începutul atacului din faţa sinagogii Congregaţiei Ebraice Heaton Park, atacatorul a sunat la poliţie afirmând că jură credinţă grupării Statul Islamic”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de Agerpres.

Autorul, Jihad al-Shamie, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani a fost ucis de poliţie la locul atacului.

Doi credincioşi evrei - Melvin Cravitz şi Adrian Daulby - au fost ucişi în atacul în care alte trei persoane au fost grav rănite.

Poliţia a recunoscut că Adrian Daulby şi unul dintre răniţi au fost împuşcaţi de poliţie în timp ce încercau să îl împiedice pe agresor să intre în lăcaşul de cult.

Al-Shamie a intrat cu maşina în persoane care se aflau în faţa clădirii, apoi a ieşit din maşină şi i-a atacat pe credincioşi cu un cuţit.

Poliţia antiteroristă a afirmat că bărbatul nu a făcut niciodată obiectul unei sesizări pentru extremism, însă „este posibil să fi fost influenţat de ideologia islamistă radicală”.

