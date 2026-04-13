O nouă campanie de „război hibrid în stil rusesc”: Ce grup misterios a revendicat seria recentă de atacuri cu bombă în Europa

Data publicării:
ambulanțe incendiate la Londra
Atacurile revendicate de grupul Ashab al-Yamin au stârnit îngrijorări în legătură cu o posibilă campanie de război hibrid în stil rusesc condusă de Iran în mai multe țări din Europa. Foto: Profimedia Images
Din articol
Atacurile au avut ca țintă comunități evreiești și bănci americane „Cred că este un proiect al serviciilor de informații iraniene” Un mesaj clar de amenințare: „Iată ce putem face”

Incendierea recentă a unor ambulanțe aparținând serviciului medical evreiesc Hatzola din nordul Londrei a fost doar unul dintr-o serie de atacuri pe timp de noapte lansate împotriva unor ținte civile din Europa, care au fost asociate cu un grup misterios despre care nu se știa nimic cu aproximativ o lună în urmă.

Ashab al-Yamin, cunoscut și sub numele de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia sau Hayi, nu avea nicio prezență online înainte de data de 9 martie, potrivit cercetătorilor citați de Financial Times.

De atunci, grupul a fost asociat cu atacuri care au provocat incendii și explozii în Belgia, Olanda, Franța și Marea Britanie, având loc în contextul războiului americano-israelian contra Iranului.

Atacurile au stârnit îngrijorări în legătură cu o posibilă campanie de război hibrid în stil rusesc condusă de Iran în mai multe țări din Europa.

„Un grup care apare de nicăieri în felul acesta este ceva neobișnuit”, a spus Julian Lanchès de la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului.

Canale de Telegram care postează de obicei mesaje de propagandă ale guvernului din Iran au revendicat incendierea ambulanțelor de la Londra în numele grupului Ashab al-Yamin.

Atacurile au avut ca țintă comunități evreiești și bănci americane

Poliția din Paris a oprit, la finalul lunii martie, un atac în care doi minori se pregăteau să declanșeze un dispozitiv explozibil în fața birourilor Bank of America, iar procurorii au spus că și acest incident pare legat de același grup.

Atacurile au avut ca țintă comunități evreiești și bănci americane din Europa. Persoanele arestate până acum – 10 în Olanda, patru în Franța și trei în Marea Britanie – aveau vârste cuprinse între 14 și 23 de ani, potrivit poliției.

În cazul atacului de la Londra, în care au fost implicați doi britanici de 19 și 20 de ani și un cetățean britanico-pakistanez de 17 ani, poliția și procurorii nu au menționat nimic despre Ashab al-Yamin.

Anchetatorii din mai multe țări investighează dacă revendicările legate de aceste atacuri sunt adevărate și ce fel de grup ar putea fi Ashab al-Yamin.

Grupul a declarat pe 9 martie, printr-o postare pe un canal de Telegram asociat cu o miliție pro-iraniană din Irak, că a pornit „operațiuni militare împotriva intereselor Statelor Unite și ale Israelului din toată lumea”. Două zile mai târziu, grupul a revendicat un atac asupra unei sinagogi din Liege.

„Cred că este un proiect al serviciilor de informații iraniene”

Întrucât grupul a apărut extrem de brusc, „există mari îndoieli că este vorba despre un grup terorist adevărat și serios cu structuri interne și offline”, a spus Lanchès. „Cred că este un proiect al serviciilor de informații iraniene.”

Iranul a mai plătit în trecut membri ai unor găști criminale ca să hărțuiască și să îi rănească pe disidenți, a spus și Sanam Vakil de la Chatham House. „Ar putea fi același model la o scară mai mare.”

Valul de atacuri a provocat îngrijorare atât în rândul celor care lucrează în domeniul financiar, cât și în comunitățile evreiești care se confruntau deja cu un număr tot mai mare de incidente antisemite, odată cu conflictele izbucnite după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și războiul din Gaza.

Unul dintre cei trei adolescenți arestați după atacul de la Paris le-a spus polițiștilor că a fost recrutat pe Snapchat de o a patra persoană care i-a spus că voia să se răzbune pe o iubită care l-a înșelat, potrivit Le Monde.

Procurorii au spus că a patra persoană le-a spus adolescenților să declanșeze dispozitivul incendiar și să filmeze atacul în schimbul unei sume între 500 și 1.000 de euro.

Un mesaj clar de amenințare: „Iată ce putem face”

Lanchès a spus că atacurile au fost inspirate din tehnicile dezvoltate de „războiul hibrid” al Rusiei, inclusiv recrutarea unor „agenți de unică folosință”. „Presupușii atacatori sunt recrutați online pentru sume relativ modeste de bani folosind platforme precum Snapchat, Telegram și TikTok”, a mai spus Lanchès.

Potkin Azarmehr, un activist și jurnalist născut în Iran, a spus că recrutarea unor astfel de agenți face ca atacurile să fie dificil de atribuit Iranului. Dacă ceva merge greșit, oficialii pot pretinde că nu au nicio vină.

În același timp, Iranul s-a asigurat că prin aceste atacuri transmite clar un mesaj de amenințare: „Iată ce putem face”, potrivit lui Azarmehr.

Lanchès a spus că se bucură totuși că atacurile nu au vizat oameni, până acum, ci doar distrugerea unor proprietăți și bunuri. „Principalul obiectiv al războiului hibrid în Europa este să creeze confuzie și să destabilizeze societăți.”

Editor : Raul Nețoiu

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Strait of Hormuz
3
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
Peter Magyar. Foto- Peter Magyr:Facebook
5
Ungaria, singura țară NATO care a redus cheltuielile militare când ceilalți le măreau. Ce...
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu fregata F126, proiect dezvoltat pentru marina militară a Germaniei
Reînarmarea Europei dă piept cu realitatea: Cum a ajuns F126 unul dintre cele mai dezastruoase proiecte militare din istoria Germaniei
lego trump iran video
Creatorul clipurilor virale AI în stil Lego pentru Iran a stat de vorbă cu BBC. Experții spun că este o propagandă puternică
peter magyar emmanuel macron
Rezultate alegeri Ungaria. Liderii UE îl felicită pe Peter Magyar pentru victorie. Von der Leyen: O țară redescoperă drumul spre Europa
Britain's Prime Minister Keir Starmer
Starmer vrea să limiteze rolului Parlamentului în adoptarea unor reguli UE. „Se vor auzi acuzații de trădare” (The Guardian)
Donald Trump
Donald Trump susține că NATO dorește să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz: Marea Britanie, nominalizată
Recomandările redacţiei
Hungary Election
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Rezultate alegeri Ungaria 2026. Nicușor Dan: „Poporul maghiar s-a...
Hungary Election
Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei
agent imobiliar, casa, cheie
Prețurile locuințelor cresc în România peste media UE. Ce se întâmplă...
Ultimele știri
Descoperire în interiorul celulelor nervoase: indiciul care ar putea schimba tratamentele pentru Parkinson
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară
O companie aeriană oferă o vacanță gratuită și 43.000 de euro „celui mai slab fotograf”, ca să facă poze proaste în Islanda
