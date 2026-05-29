„Bilet doar dus”. Rușii recrutează muncitori nigerieni cărora le promit locuri de muncă în Rusia, dar îi trimit să moară în Ucraina

Ayebusiwa Olabode Victor a fost ademenit cu un loc de muncă în Rusia, dar a murit pe front în Ucraina, potrivit GUR.
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) anunță moartea unui cetățean nigerian, Ayebusiwa Olabode Victor, ucis în timp ce lupta pentru Rusia în regiunea Harkov din Ucraina, după ce ar fi fost atras în Rusia cu promisiuni de angajare. GUR arată că acest caz reflectă o schemă rusească mai amplă de recrutare vizând cetățeni africani, care se presupune că sosesc în Rusia așteptând locuri de muncă, dar ajung forțați să semneze contracte militare și trimiși pe linia frontului.

Un nigerian recrutat în armata rusă a fost ucis luptând în regiunea Harkov din Ucraina, au declarat joi serviciile de informații militare ucrainene (GUR), în timp ce Moscova continuă să se confrunte cu acuzații de înșelare a cetățenilor africani pentru a se alătura războiului său.

Potrivit GUR, Ayebusiwa Olabode Victor a devenit cel mai recent cetățean nigerian ucis în timp ce lupta în armata rusă, după ce ar fi fost atras în Rusia cu promisiuni de angajare.

Moartea sa „nu a fost un caz izolat, ci parte a unei practici sistematice” folosite de recrutorii ruși care vizează cetățenii din țările africane, arată GUR într-un comunicat preluat de Kyiv Post.

Agenția a declarat că schema începe cu oferte de muncă în Rusia, iar cei care le acceptă ajung să li se confiște documentele, să fie forțați să semneze contracte militare și, în cele din urmă, să fie trimiși pe front.

„Pentru zeci și sute de cetățeni nigerieni, promisiunile de angajare în Rusia se transformă într-un bilet doar dus”, a declarat GUR într-un comunicat.

Agenția de informații a declarat că rețeaua de recrutare a Rusiei vizează în mod activ cetățenii africani prin intermediul anunțurilor de angajare postate pe Facebook și WhatsApp. Potrivit GUR, potențialilor recruți li se promite un loc de muncă legal în Rusia, li se eliberează vize și sunt transportați în țară, adesea cu ceea ce devine ulterior un „bilet doar dus”.

După sosirea la Moscova, recrutorii le confiscă pașapoartele, sub pretextul procesării documentelor, în timp ce victimele sunt cazate în cămine timp de câteva zile, în așteptarea presupuselor lor locuri de muncă, arată GUR.

Mulți dintre cei recrutați descoperă ulterior că de fapt nu există locuri de muncă vacante, vizele lor au fost anulate și rămân fără bani sau statut legal. Potrivit GUR, unii sunt amenințați cu închisoarea sau deportarea înainte de a fi presați să semneze contracte militare rusești, pe care adesea nu le înțeleg din cauza barierei lingvistice.

„După un scurt antrenament de aproximativ o săptămână, sunt pur și simplu trimiși pe front”, a declarat GUR.

Serviciile de informații ucrainene au acuzat autoritățile ruse că neagă public recrutarea de mercenari străini, ignorând în același timp cererile oficiale din partea Nigeriei de a înceta înrolarea cetățenilor săi în război.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, se crede că peste 215 cetățeni nigerieni servesc în prezent în forțele armate ruse, în timp ce cel puțin 25 fie au fost uciși, fie sunt considerați dispăruți în acțiune.

GUR mai afirmă că numărul recruților africani continuă să crească, în ciuda declarațiilor oficiale ale diplomaților ruși, și acuză Moscova că ignoră pozițiile guvernelor africane și dreptul internațional, în timp ce folosește relațiile diplomatice din Africa ca acoperire pentru operațiuni de recrutare.

GUR îi îndeamnă pe cetățenii străini care luptă pentru Rusia să se predea prin intermediul proiectului „Vreau să trăiesc” al Ucrainei, spunând că predarea voluntară rămâne „singura șansă reală de supraviețuire” atât pentru mercenarii străini, cât și pentru soldații ruși care participă la ceea ce a descris drept „războiul criminal al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Vreau să trăiesc” este un proiect de stat ucrainean lansat în 2022 de către Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, cu sprijinul Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina și al altor agenții. Inițiativa a fost creată inițial ca o linie telefonică directă și o platformă de informare care permite soldaților ruși să se predea voluntar forțelor ucrainene.

De-a lungul timpului, proiectul s-a extins pentru a documenta cetățenii străini care luptă pentru Rusia, a publica date despre schemele de recrutare și a oferi informații familiilor care caută recruți dispăruți sau capturați.

