Zelenski afirmă că Rusia pregătește „un nou atac masiv”

Volodimir Zelenski Foto: Profimedia
Rusia a atacat instalațiile Naftogaz din Ucraina

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că deține informații din partea serviciilor de informații potrivit cărora Rusia pregătește un „nou atac masiv” împotriva Ucrainei, relatează Le Monde.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Volodimir Zelenski a declarat că Moscova continuă să „mizeze pe rachete și pe continuarea războiului, mai degrabă decât pe demersuri diplomatice”.

Șeful statului ucrainean a făcut apel la aliații Kievului să întărească sancțiunile împotriva Rusiei și să accelereze punerea în aplicare a acordurilor privind apărarea aeriană.

Președintele ucrainean a adăugat, de asemenea, că a discutat cu ministrul Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, despre „măsurile” care ar putea sprijini „cel mai eficient” apărarea țării, subliniind că capacitățile antibalistice constituie „o prioritate esențială”.

Un atac rus asupra instalațiilor aparținând companiei publice ucrainene de gaze și petrol Naftogaz a durat aproape 24 de ore, a anunțat vineri compania, semnalând pagube importante.

Instalațiile situate în regiunile Harkov și Sumîi, care au fost deja ținta mai multor atacuri rusești, au fost din nou lovite, potrivit unui comunicat.

