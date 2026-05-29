Zelenski afirmă că Rusia pregătește „un nou atac masiv”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că deține informații din partea serviciilor de informații potrivit cărora Rusia pregătește un „nou atac masiv” împotriva Ucrainei, relatează Le Monde.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Volodimir Zelenski a declarat că Moscova continuă să „mizeze pe rachete și pe continuarea războiului, mai degrabă decât pe demersuri diplomatice”.

Șeful statului ucrainean a făcut apel la aliații Kievului să întărească sancțiunile împotriva Rusiei și să accelereze punerea în aplicare a acordurilor privind apărarea aeriană.

Președintele ucrainean a adăugat, de asemenea, că a discutat cu ministrul Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, despre „măsurile” care ar putea sprijini „cel mai eficient” apărarea țării, subliniind că capacitățile antibalistice constituie „o prioritate esențială”.

Rusia a atacat instalațiile Naftogaz din Ucraina

Un atac rus asupra instalațiilor aparținând companiei publice ucrainene de gaze și petrol Naftogaz a durat aproape 24 de ore, a anunțat vineri compania, semnalând pagube importante.

Instalațiile situate în regiunile Harkov și Sumîi, care au fost deja ținta mai multor atacuri rusești, au fost din nou lovite, potrivit unui comunicat.

